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В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 12.02.2025 (обновлено: 10:15 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html
В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский - РИА Новости, 12.02.2025
В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
Владимир Зеленский к концу весны потеряет власть, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:43:00+03:00
2025-02-12T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сша
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский к концу весны потеряет власть, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он написал в Telegram-канале. "Без американских гарантий, Европа не будет способна финансировать войну. А если в США будут опубликованы факты хищений Зе-команды — то и правые, и центристы зададут логичным вопрос — ау, кому мы помогаем?" — написал он.Дубинский отметил, что отказ США от гарантий безопасности Украине поставит Зеленского в ужасное положение.По этим причинам, глава киевского режима лишится власти к маю, заключил нардеп.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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в мире, владимир зеленский, сша, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский

Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский потеряет власть до мая

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский к концу весны потеряет власть, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Без американских гарантий, Европа не будет способна финансировать войну. А если в США будут опубликованы факты хищений Зе-команды — то и правые, и центристы зададут логичным вопрос — ау, кому мы помогаем?" — написал он.

Дубинский отметил, что отказ США от гарантий безопасности Украине поставит Зеленского в ужасное положение.
По этим причинам, глава киевского режима лишится власти к маю, заключил нардеп.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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