В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский потеряет власть до мая
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский к концу весны потеряет власть, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Без американских гарантий, Европа не будет способна финансировать войну. А если в США будут опубликованы факты хищений Зе-команды — то и правые, и центристы зададут логичным вопрос — ау, кому мы помогаем?" — написал он.
Дубинский отметил, что отказ США от гарантий безопасности Украине поставит Зеленского в ужасное положение.
"Без американских гарантий, Европа не будет способна финансировать войну. А если в США будут опубликованы факты хищений Зе-команды — то и правые, и центристы зададут логичным вопрос — ау, кому мы помогаем?" — написал он.
Дубинский отметил, что отказ США от гарантий безопасности Украине поставит Зеленского в ужасное положение.
По этим причинам, глава киевского режима лишится власти к маю, заключил нардеп.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
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