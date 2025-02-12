https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html

В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский

В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский - РИА Новости, 12.02.2025

В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский

Владимир Зеленский к концу весны потеряет власть, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:43:00+03:00

2025-02-12T09:43:00+03:00

2025-02-12T10:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

сша

украина

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998608751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56775b0f87dae4b1cf6a2acb6349db5b.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский к концу весны потеряет власть, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом он написал в Telegram-канале. "Без американских гарантий, Европа не будет способна финансировать войну. А если в США будут опубликованы факты хищений Зе-команды — то и правые, и центристы зададут логичным вопрос — ау, кому мы помогаем?" — написал он.Дубинский отметил, что отказ США от гарантий безопасности Украине поставит Зеленского в ужасное положение.По этим причинам, глава киевского режима лишится власти к маю, заключил нардеп.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".

https://ria.ru/20250211/gaz-1998454355.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, сша, украина, верховная рада украины