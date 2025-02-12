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На Западе обратились к вице-президенту США перед встречей с Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 12.02.2025 (обновлено: 02:16 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998746813.html
На Западе обратились к вице-президенту США перед встречей с Зеленским
На Западе обратились к вице-президенту США перед встречей с Зеленским - РИА Новости, 12.02.2025
На Западе обратились к вице-президенту США перед встречей с Зеленским
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским не... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:15:00+03:00
2025-02-12T02:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским не подписывать никакие документы из-за его нелегитимности. "Совет вице-президенту относительно его встречи с &lt;...&gt; Зеленским. Поскольку он правит в условиях военного положения, то любой документ, который он подпишет, например мирный договор, не может иметь юридической силы из-за его нелегитимности", — написал профессор.В воскресенье газета New York Post сообщила, что вице-президент Трампа Джей-Ди Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что глава киевского режима в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Украине нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам глава режима хочет участвовать в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин
На Западе обратились к вице-президенту США перед встречей с Зеленским

Профессор Малинен призвал Вэнса не подписывать документы с Зеленским

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским не подписывать никакие документы из-за его нелегитимности.
"Совет вице-президенту относительно его встречи с <...> Зеленским. Поскольку он правит в условиях военного положения, то любой документ, который он подпишет, например мирный договор, не может иметь юридической силы из-за его нелегитимности", — написал профессор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Не перепутайте": на Украине раскритиковали режим Зеленского
Вчера, 22:36
В воскресенье газета New York Post сообщила, что вице-президент Трампа Джей-Ди Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что глава киевского режима в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Украине нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам глава режима хочет участвовать в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРоссияВладимир Путин
 
 
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