На Западе обратились к вице-президенту США перед встречей с Зеленским
Профессор Малинен призвал Вэнса не подписывать документы с Зеленским
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х призвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским не подписывать никакие документы из-за его нелегитимности.
"Совет вице-президенту относительно его встречи с <...> Зеленским. Поскольку он правит в условиях военного положения, то любой документ, который он подпишет, например мирный договор, не может иметь юридической силы из-за его нелегитимности", — написал профессор.
В воскресенье газета New York Post сообщила, что вице-президент Трампа Джей-Ди Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что глава киевского режима в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Украине нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам глава режима хочет участвовать в переговорах, российский лидер выразил готовность выделить для этого специальных людей.