Зеленский прокомментировал разговор с Трампом
Зеленский заявил, что обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина передало, что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским.
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"Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд… Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом (глава американского минфина – ред.) и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию… Договорились о дальнейших контактах и встречах", - написал Зеленский.
Зеленский также заявил, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.