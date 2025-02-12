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Зеленский прокомментировал разговор с Трампом - РИА Новости, 12.02.2025
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21:45 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998967979.html
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом - РИА Новости, 12.02.2025
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом
Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос урегулирования конфликта на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина передало, что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. &quot;Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд… Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом (глава американского минфина – ред.) и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию… Договорились о дальнейших контактах и встречах&quot;, - написал Зеленский.Зеленский также заявил, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20250212/putin-1998958650.html
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Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом урегулирование конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина передало, что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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"Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд… Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом (глава американского минфина – ред.) и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию… Договорились о дальнейших контактах и встречах", - написал Зеленский.

Зеленский также заявил, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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РоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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