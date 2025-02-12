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Зеленский хочет мира, заявил Трамп - РИА Новости, 13.02.2025
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21:18 12.02.2025 (обновлено: 00:09 13.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998965822.html
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Зеленский хочет мира, заявил Трамп - РИА Новости, 13.02.2025
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Владимир Зеленский якобы хочет мира на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 13.02.2025
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дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
в мире
владимир путин
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский якобы хочет мира на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.&quot;Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене, делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио&quot;, — написал он.Владимир Путин на совещании Совбеза в январе 2025 года заявлял, что урегулирование конфликта должно заключаться не в кратком перемирии и передышке для Киева с целью возобновления боевых действий, а долгосрочный мир. Глава государства подчеркнул, что Москва продолжит бороться за интересы своего народа, а мир на Украин должен быть основан на уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в этом регионе.
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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Москва, НАТО
Зеленский хочет мира, заявил Трамп

Трамп: Зеленский, как и Путин, хочет мира на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский якобы хочет мира на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«

"Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене, делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио", — написал он.

Владимир Путин на совещании Совбеза в январе 2025 года заявлял, что урегулирование конфликта должно заключаться не в кратком перемирии и передышке для Киева с целью возобновления боевых действий, а долгосрочный мир. Глава государства подчеркнул, что Москва продолжит бороться за интересы своего народа, а мир на Украин должен быть основан на уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в этом регионе.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссияМоскваНАТО
 
 
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