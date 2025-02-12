https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998965822.html
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Зеленский хочет мира, заявил Трамп - РИА Новости, 13.02.2025
Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Владимир Зеленский якобы хочет мира на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-12T21:18:00+03:00
2025-02-12T21:18:00+03:00
2025-02-13T00:09:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский якобы хочет мира на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Он, как и президент Путин, хочет мира. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене, делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио", — написал он.Владимир Путин на совещании Совбеза в январе 2025 года заявлял, что урегулирование конфликта должно заключаться не в кратком перемирии и передышке для Киева с целью возобновления боевых действий, а долгосрочный мир. Глава государства подчеркнул, что Москва продолжит бороться за интересы своего народа, а мир на Украин должен быть основан на уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в этом регионе.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998966137.html
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Зеленский хочет мира, заявил Трамп
Трамп: Зеленский, как и Путин, хочет мира на Украине