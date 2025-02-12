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Зеленский отказался признать, что испытывает жажду власти - РИА Новости, 12.02.2025
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18:04 12.02.2025 (обновлено: 18:09 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998924788.html
Зеленский отказался признать, что испытывает жажду власти
Зеленский отказался признать, что испытывает жажду власти - РИА Новости, 12.02.2025
Зеленский отказался признать, что испытывает жажду власти
Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказался признать, что он до сих пор испытывает жажду власти. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:04:00+03:00
2025-02-12T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказался признать, что он до сих пор испытывает жажду власти. "У меня нет никакой болезни, связанной с властью", - заявил Зеленский в интервью британскому журналу Economist в ответ на вопрос, испытывает ли он до сих пор жажду власти. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом самого Зеленского уже не раз называли диктатором. В частотности, это делал американский журналист Такер Карлсон, который подчеркивал, что первая черта диктатора — он не избран. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет также отмечал, что Зеленский - это взращенный коллективным Западом и продавший украинский народ диктатор, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках.
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в мире, украина, владимир зеленский, такер карлсон, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Зеленский отказался признать, что испытывает жажду власти

Зеленский заявил, что у него нет жажды власти, несмотря на истечение полномочий

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказался признать, что он до сих пор испытывает жажду власти.
"У меня нет никакой болезни, связанной с властью", - заявил Зеленский в интервью британскому журналу Economist в ответ на вопрос, испытывает ли он до сих пор жажду власти.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
При этом самого Зеленского уже не раз называли диктатором. В частотности, это делал американский журналист Такер Карлсон, который подчеркивал, что первая черта диктатора — он не избран.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет также отмечал, что Зеленский - это взращенный коллективным Западом и продавший украинский народ диктатор, который утратил право говорить от имени Украины и представлять ее на международных площадках.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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11 февраля, 22:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийТакер КарлсонМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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