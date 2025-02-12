https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998916170.html

Зеленский испугался, что Путин съест Украину

Зеленский испугался, что Путин съест Украину - РИА Новости, 12.02.2025

Зеленский испугался, что Путин съест Украину

Владимир Зеленский решил снова попугать Запад, заявив, что президент России Владимир Путин "съест" Украину, если ей не окажут помощь США. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:30:00+03:00

2025-02-12T17:30:00+03:00

2025-02-12T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский решил снова попугать Запад, заявив, что президент России Владимир Путин "съест" Украину, если ей не окажут помощь США. В интервью изданию Economist он указал на то, что у России боевых бригад больше, чем у Украины и Европы вместе взятых. "Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он (Путин - ред.) постепенно съест нас (Украину - ред.)", - подчеркнул Зеленский. По его мнению, у Москвы достаточно сил, чтобы "взять Европу". "Европа не сможет ничего сделать. Ничего. Это очень серьезно", - добавил Зеленский. Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html

https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994437889.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире