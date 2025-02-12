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Зеленский нашел новые предлоги, чтобы не проводить выборы - РИА Новости, 12.02.2025
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14:59 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998874797.html
Зеленский нашел новые предлоги, чтобы не проводить выборы
Зеленский нашел новые предлоги, чтобы не проводить выборы - РИА Новости, 12.02.2025
Зеленский нашел новые предлоги, чтобы не проводить выборы
Владимир Зеленский после указания властей США на необходимость проведения президентских выборов на Украине снова начал искать предлоги, чтобы их не проводить. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:59:00+03:00
2025-02-12T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский после указания властей США на необходимость проведения президентских выборов на Украине снова начал искать предлоги, чтобы их не проводить. Агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога 1 февраля передавало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с РФ в ближайшие месяцы. "Очень важно, чтобы Келлог приехал на Украину, тогда он поймет людей, все наши обстоятельства, что происходит, увидит отношение украинцев к выборам. Это не просто вопрос законодательства и конституции. Он должен сам спросить людей, и он услышит, что люди не понимают, как это можно сделать во время войны. Это очень сложно", - сказал Зеленский в интервью изданию Guardian. По его словам, проведение выборов – это вопрос безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей. "Я не говорю, что мы решим все вопросы или, что выборы будут только, когда мы решим все через 20 лет. Нет. Но мы не можем ничего не решить и громко крикнуть: "Мы хотим выборы"... Наши люди это воспринимают как что-то шокирующее и не понимают, зачем нам это предлагают... Мы должны слышать людей, это же украинцев страна, и они выбирают. Это внутренний вопрос", - добавил Зеленский. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998206397.html
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В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Зеленский нашел новые предлоги, чтобы не проводить выборы

Зеленский снова начал искать предлоги, чтобы не проводить выборы на Украине

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский после указания властей США на необходимость проведения президентских выборов на Украине снова начал искать предлоги, чтобы их не проводить.
Агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога 1 февраля передавало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с РФ в ближайшие месяцы.
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"Очень важно, чтобы Келлог приехал на Украину, тогда он поймет людей, все наши обстоятельства, что происходит, увидит отношение украинцев к выборам. Это не просто вопрос законодательства и конституции. Он должен сам спросить людей, и он услышит, что люди не понимают, как это можно сделать во время войны. Это очень сложно", - сказал Зеленский в интервью изданию Guardian.
По его словам, проведение выборов – это вопрос безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей.
"Я не говорю, что мы решим все вопросы или, что выборы будут только, когда мы решим все через 20 лет. Нет. Но мы не можем ничего не решить и громко крикнуть: "Мы хотим выборы"... Наши люди это воспринимают как что-то шокирующее и не понимают, зачем нам это предлагают... Мы должны слышать людей, это же украинцев страна, и они выбирают. Это внутренний вопрос", - добавил Зеленский.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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