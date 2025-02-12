Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что давно был готов сдать США данные по ископаемым - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998871373.html
Зеленский заявил, что давно был готов сдать США данные по ископаемым
Зеленский заявил, что давно был готов сдать США данные по ископаемым - РИА Новости, 12.02.2025
Зеленский заявил, что давно был готов сдать США данные по ископаемым
Владимир Зеленский признался, что готов был сдавать США данные по полезным ископаемым на Украине в обмен на помощь еще в сентябре прошлого года. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:51:00+03:00
2025-02-12T14:51:00+03:00
в мире
сша
украина
нью-йорк (город)
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что готов был сдавать США данные по полезным ископаемым на Украине в обмен на помощь еще в сентябре прошлого года. "Мы готовы делиться этой информацией (о полезных ископаемых на Украине – ред.) с нашими партнерами начиная с сентября, когда был в Нью-Йорке, когда разговаривал с (на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом... Мы говорили с представителями минэкономики, минэнергетики, минэкологии о нашем видении инвестиций и того, что могут получить наши стратегические партнеры", - сказал Зеленский в интервью изданию Guardian. По его словам, важно разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем, чтобы ответственно его использовать. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998206397.html
сша
украина
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, нью-йорк (город), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский заявил, что давно был готов сдать США данные по ископаемым

Зеленский заявил, что давно готов сдавать США данные по полезным ископаемым

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что готов был сдавать США данные по полезным ископаемым на Украине в обмен на помощь еще в сентябре прошлого года.
"Мы готовы делиться этой информацией (о полезных ископаемых на Украине – ред.) с нашими партнерами начиная с сентября, когда был в Нью-Йорке, когда разговаривал с (на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом... Мы говорили с представителями минэкономики, минэнергетики, минэкологии о нашем видении инвестиций и того, что могут получить наши стратегические партнеры", - сказал Зеленский в интервью изданию Guardian.
По его словам, важно разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем, чтобы ответственно его использовать.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Раде обратились к родителям Зеленского с неожиданным вопросом
9 февраля, 00:23
 
В миреСШАУкраинаНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала