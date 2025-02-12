Зеленский заявил, что давно был готов сдать США данные по ископаемым
Зеленский заявил, что давно готов сдавать США данные по полезным ископаемым
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признался, что готов был сдавать США данные по полезным ископаемым на Украине в обмен на помощь еще в сентябре прошлого года.
"Мы готовы делиться этой информацией (о полезных ископаемых на Украине – ред.) с нашими партнерами начиная с сентября, когда был в Нью-Йорке, когда разговаривал с (на тот момент кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом... Мы говорили с представителями минэкономики, минэнергетики, минэкологии о нашем видении инвестиций и того, что могут получить наши стратегические партнеры", - сказал Зеленский в интервью изданию Guardian.
По его словам, важно разработать проект стратегии обращения с минеральным сырьем, чтобы ответственно его использовать.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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