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Зеленский скрыл масштаб провала в Курской области, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:54 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998761073.html
Зеленский скрыл масштаб провала в Курской области, заявили в Госдуме
Зеленский скрыл масштаб провала в Курской области, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.02.2025
Зеленский скрыл масштаб провала в Курской области, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:54:00+03:00
2025-02-12T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в Курской области, пытаясь выдать провальную авантюру под видом сильной переговорной позиции. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Зеленский пытается выдать партнёрам, под видом сильной переговорной позиции, провальную авантюру в Курской области, скрывая реальный масштаб этого провала и собственные потери. Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, это Зеленский, давно утративший легитимность в части ведения переговоров и принятия решений, понять отказывается. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
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россия, курская область, брянская область, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Зеленский скрыл масштаб провала в Курской области, заявили в Госдуме

Депутат Нестеренко: Зеленский скрыл масштаб провала ВСУ в Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в Курской области, пытаясь выдать провальную авантюру под видом сильной переговорной позиции.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
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"Зеленский пытается выдать партнёрам, под видом сильной переговорной позиции, провальную авантюру в Курской области, скрывая реальный масштаб этого провала и собственные потери. Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, это Зеленский, давно утративший легитимность в части ведения переговоров и принятия решений, понять отказывается.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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