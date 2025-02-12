https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998753498.html

Зеленский ради помощи США продает украинские недра, заявил историк

Зеленский ради помощи США продает украинские недра, заявил историк - РИА Новости, 12.02.2025

Зеленский ради помощи США продает украинские недра, заявил историк

Владимир Зеленский ради помощи киевскому режиму от США распродает направо и налево украинские недра, за которые в Великую Отечественную войну проливал кровь его РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:30:00+03:00

2025-02-12T04:30:00+03:00

2025-02-12T04:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости/Прайм. Владимир Зеленский ради помощи киевскому режиму от США распродает направо и налево украинские недра, за которые в Великую Отечественную войну проливал кровь его дед, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. "Это как раз тот случай, когда уместно вспомнить ставшую крылатой фразу именитого философа Гегеля: "История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса", – отметил собеседник агентства. Восемьдесят лет назад сотни тысяч украинцев в составе частей Красной Армии, партизанских отрядов и подпольных организаций защищали свою Родину, в том числе ее природные богатства, от посягательства германских нацистов, напомнил Матвеев. "А сегодня внук фронтовика, кавалера двух орденов Красной Звезды, участника битвы за Днепр, командира минометного взвода, гвардии лейтенанта Семена Ивановича Зеленского Владимир Зеленский с молотка продает направо и налево украинские недра, за которые проливал кровь его дед", - подчеркнул эксперт. По словам Матвеева, весь мир облетели кадры, снятые агентством Рейтер, где Зеленский, стоя у стола с развернутой картой страны с расположением полезных ископаемых, "озвучивает полный "ассортимент товара", который он готов уступить Западу: "Есть золото, есть уголь, есть титан, марганцевые руды". "Своему же собственному народу проект по распродаже украинских недр нынешними временщиками во власти скорее всего будет преподнесен как гениальный "план экономического возрождения и сохранения страны" - естественно, с англосаксонской помощью, поскольку, согласно утечкам из офиса президента Украины, обсуждения будущих сделок ведутся в узком кругу с представителями США и Великобритании, с целью "честно" распределить передаваемые на разграбление ресурсы между компаниями этих двух стран", - добавил Матвеев. Озвученная в Вашингтоне идея о получении доступа американскими компаниями к месторождениям редкоземельных металлов и других полезных ископаемых на территории Украины в обмен на предоставление гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, а также в качестве компенсации за поставляемое для ВСУ оружие и боеприпасы, поразительно напоминает положения "Общих основ экономической политики в оккупированных восточных областях", разработанные в гитлеровской Германии в начале войны против СССР в ноябре 1941 года, отметил Матвеев. По его словам, в этом фундаментальном директивном документе Третьего рейха, фигурировавшем в качестве доказательной базы на Нюрнбергском процессе, в частности, говорилось: "Во всей экономической работе главным является производство продовольствия и добыча сырья. При помощи дешевой себестоимости продукции, при сохранении низкого жизненного уровня местного населения ставится цель достичь наиболее высокого выпуска продукции для снабжения рейха и остальных европейских стран. Таким путем наряду с возможно более широким покрытием европейских потребностей в продовольствии и сырье будут одновременно открыты источники прибылей для рейха, которые позволят в течение немногих десятилетий покрыть существенную часть расходов, сделанных для финансирования войны, щадя при этом как можно более немецких налогоплательщиков". "Похоже, именно по этому пути решил пойти спустя почти 85 лет президент США, удачливый бизнесмен Дональд Трамп. Зеркально отображая положения нацистского документа на современную ситуацию, получается, что Трамп задумал "покрыть потребности в сырье" в виде редкоземельных металлов и других минеральных ресурсов с Украины, в которых очень нуждается американская экономика, дабы "открыть источники" прибылей для США, которые позволят в течение немногих десятилетий покрыть существенную часть расходов, сделанных для финансирования войны на Украине, щадя при этом как можно более американских налогоплательщиков", - отметил эксперт. "А вот нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, согласно сообщениям СМИ, резко раскритиковал инициативу Трампа, подчеркнув, что Запад обязан оказывать поддержку Киеву без каких-либо условий и выгод", - добавил Матвеев.

https://ria.ru/20241218/ukraina-1989812403.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, германия, дональд трамп, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, в мире