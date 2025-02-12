https://ria.ru/20250212/zaporozhe-1998975603.html

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025

В Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:22:00+03:00

2025-02-12T23:22:00+03:00

2025-02-12T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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