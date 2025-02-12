https://ria.ru/20250212/zaharova-1998781984.html

Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями

Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 12.02.2025

Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями

Невозможно серьезно относиться к словам Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, это параноидальный бред, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:51:00+03:00

2025-02-12T09:51:00+03:00

2025-02-12T09:51:00+03:00

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Невозможно серьезно относиться к словам Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, это параноидальный бред, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — ред.), невозможно", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что у Зеленского часто выходят интервью с громогласными и не имеющими логической цепочки заявлениями. "Это все имеет иную природу, нежели природа предложений и инициатив, серьезно направленных на выход из украинского тупика, или попытки нащупать точки соприкосновения", — добавила Захарова. По ее мнению, это нужно для решения тактических задач — показать картину прогресса на курском направлении. "В параноидальном бреду, который он произнес относительно обмена землями, центральное слово "Курск". Для чего ему нужно это слово? Там сыпется все, очевидно же… Баня кровавая, которую он там... устроил, уже перестала быть секретом для граждан Украины. Все это на фоне безумного желания, маниакального, как у настоящих маньяков, втянуть туда ребят от 18 до 24 лет", — отметила она.

https://ria.ru/20250211/zelenskij-1998716422.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998734362.html

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украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире