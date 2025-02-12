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Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 12.02.2025
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09:51 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zaharova-1998781984.html
Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями
Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 12.02.2025
Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями
Невозможно серьезно относиться к словам Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, это параноидальный бред, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:51:00+03:00
2025-02-12T09:51:00+03:00
украина
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Невозможно серьезно относиться к словам Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, это параноидальный бред, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — ред.), невозможно", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что у Зеленского часто выходят интервью с громогласными и не имеющими логической цепочки заявлениями. "Это все имеет иную природу, нежели природа предложений и инициатив, серьезно направленных на выход из украинского тупика, или попытки нащупать точки соприкосновения", — добавила Захарова. По ее мнению, это нужно для решения тактических задач — показать картину прогресса на курском направлении. "В параноидальном бреду, который он произнес относительно обмена землями, центральное слово "Курск". Для чего ему нужно это слово? Там сыпется все, очевидно же… Баня кровавая, которую он там... устроил, уже перестала быть секретом для граждан Украины. Все это на фоне безумного желания, маниакального, как у настоящих маньяков, втянуть туда ребят от 18 до 24 лет", — отметила она.
https://ria.ru/20250211/zelenskij-1998716422.html
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998734362.html
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украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, В мире
Захарова отреагировала на слова Зеленского об обмене территориями

Захарова назвала бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Невозможно серьезно относиться к словам Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией, это параноидальный бред, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
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"Серьезно, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, относиться (к заявлению об обмене территориями — ред.), невозможно", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что у Зеленского часто выходят интервью с громогласными и не имеющими логической цепочки заявлениями.
"Это все имеет иную природу, нежели природа предложений и инициатив, серьезно направленных на выход из украинского тупика, или попытки нащупать точки соприкосновения", — добавила Захарова.
По ее мнению, это нужно для решения тактических задач — показать картину прогресса на курском направлении.
"В параноидальном бреду, который он произнес относительно обмена землями, центральное слово "Курск". Для чего ему нужно это слово? Там сыпется все, очевидно же… Баня кровавая, которую он там... устроил, уже перестала быть секретом для граждан Украины. Все это на фоне безумного желания, маниакального, как у настоящих маньяков, втянуть туда ребят от 18 до 24 лет", — отметила она.
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