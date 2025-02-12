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Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 12.02.2025 (обновлено: 16:12 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zaes-1998893096.html
Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией
Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией - РИА Новости, 12.02.2025
Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией
Все эксперты МАГАТЭ после провокации киевского режима и срыва их ротации на Запорожской АЭС находятся в безопасности, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:07:00+03:00
2025-02-12T16:12:00+03:00
магатэ
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все эксперты МАГАТЭ после провокации киевского режима и срыва их ротации на Запорожской АЭС находятся в безопасности, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Киевские террористы осуществили показательную попытку сорвать ротацию сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Была устроена циничная провокация, но благодаря защите и усилиям военной комендатуры Запорожской области и Росгвардии, все специалисты МАГАТЭ в безопасности", - написал Балицкий.По его словам, Украина "продолжает вести себя как террорист"."Надеюсь, что специалисты МАГАТЭ в очередной раз смогли оценить "адекватность" киевских властей, которых они так усиленно защищают на европейских трибунах", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998889513.html
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магатэ, россия, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией

Балицкий заявил, что после провокации ВСУ на ЗАЭС все специалисты в безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все эксперты МАГАТЭ после провокации киевского режима и срыва их ротации на Запорожской АЭС находятся в безопасности, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Киевские террористы осуществили показательную попытку сорвать ротацию сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Была устроена циничная провокация, но благодаря защите и усилиям военной комендатуры Запорожской области и Росгвардии, все специалисты МАГАТЭ в безопасности", - написал Балицкий.
По его словам, Украина "продолжает вести себя как террорист".
"Надеюсь, что специалисты МАГАТЭ в очередной раз смогли оценить "адекватность" киевских властей, которых они так усиленно защищают на европейских трибунах", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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