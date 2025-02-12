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Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией
Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией - РИА Новости, 12.02.2025
Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией
Все эксперты МАГАТЭ после провокации киевского режима и срыва их ротации на Запорожской АЭС находятся в безопасности, сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:07:00+03:00
2025-02-12T16:07:00+03:00
2025-02-12T16:12:00+03:00
магатэ
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
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происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все эксперты МАГАТЭ после провокации киевского режима и срыва их ротации на Запорожской АЭС находятся в безопасности, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Киевские террористы осуществили показательную попытку сорвать ротацию сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Была устроена циничная провокация, но благодаря защите и усилиям военной комендатуры Запорожской области и Росгвардии, все специалисты МАГАТЭ в безопасности", - написал Балицкий.По его словам, Украина "продолжает вести себя как террорист"."Надеюсь, что специалисты МАГАТЭ в очередной раз смогли оценить "адекватность" киевских властей, которых они так усиленно защищают на европейских трибунах", - подчеркнул губернатор.
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Балицкий назвал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС провокацией
Балицкий заявил, что после провокации ВСУ на ЗАЭС все специалисты в безопасности