https://ria.ru/20250212/zaes-1998825978.html

ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар

ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар - РИА Новости, 12.02.2025

ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар

Объекты Запорожской АЭС не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар в среду, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:27:00+03:00

2025-02-12T12:27:00+03:00

2025-02-12T12:27:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Объекты Запорожской АЭС не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар в среду, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС, дистанция от которой до первого реактора около 300 метров, работает ПВО, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. "На станции все в порядке", - сказала Яшина в ответ на вопрос о возможных повреждениях на станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html

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энергодар, днепр (город), европа, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия