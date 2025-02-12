https://ria.ru/20250212/zaes-1998825978.html
ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар
ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар - РИА Новости, 12.02.2025
ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар
Объекты Запорожской АЭС не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар в среду, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:27:00+03:00
2025-02-12T12:27:00+03:00
2025-02-12T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
днепр (город)
европа
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777262246_0:165:2854:1770_1920x0_80_0_0_bb66ae9c27d9d275424299093feb9588.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Объекты Запорожской АЭС не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар в среду, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС, дистанция от которой до первого реактора около 300 метров, работает ПВО, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. "На станции все в порядке", - сказала Яшина в ответ на вопрос о возможных повреждениях на станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html
энергодар
днепр (город)
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777262246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_276545ef2c4f4b147485c1e2bad40512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, днепр (город), европа, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Днепр (город), Европа, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар
Яшина: объекты ЗАЭС не пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Энергодар