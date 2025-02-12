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ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zaes-1998825978.html
ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар
ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар - РИА Новости, 12.02.2025
ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар
Объекты Запорожской АЭС не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар в среду, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:27:00+03:00
2025-02-12T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
днепр (город)
европа
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Объекты Запорожской АЭС не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар в среду, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС, дистанция от которой до первого реактора около 300 метров, работает ПВО, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. "На станции все в порядке", - сказала Яшина в ответ на вопрос о возможных повреждениях на станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html
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энергодар, днепр (город), европа, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Днепр (город), Европа, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ЗАЭС не пострадала при атаке БПЛА на Энергодар

Яшина: объекты ЗАЭС не пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Объекты Запорожской АЭС не пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар в среду, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Украинские БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС, дистанция от которой до первого реактора около 300 метров, работает ПВО, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий.
"На станции все в порядке", - сказала Яшина в ответ на вопрос о возможных повреждениях на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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