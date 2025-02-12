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ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 12.02.2025 (обновлено: 19:05 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zaes-1998813571.html
ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС
ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС
Украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:53:00+03:00
2025-02-12T19:05:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров", — уточнил глава Запорожской области.Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает ПВО.Позднее представители станции уточнили, что объекты ЗАЭС не пострадали, она работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.Украинские войска пытались атаковать Запорожскую АЭС и Энергодар в начале января. По данным Минобороны, российские военные сбили восемь беспилотников ВСУ, жертв и разрушений на атомной станции не было.Как сообщала РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, МАГАТЭ получает полную информацию об обстрелах ЗАЭС украинскими войсками.
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
https://ria.ru/20241105/aes-1981948476.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС

Балицкий: украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров", — уточнил глава Запорожской области.
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Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает ПВО.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атак ВСУ.

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Позднее представители станции уточнили, что объекты ЗАЭС не пострадали, она работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Украинские войска пытались атаковать Запорожскую АЭС и Энергодар в начале января. По данным Минобороны, российские военные сбили восемь беспилотников ВСУ, жертв и разрушений на атомной станции не было.
Как сообщала РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, МАГАТЭ получает полную информацию об обстрелах ЗАЭС украинскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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