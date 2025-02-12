https://ria.ru/20250212/zaes-1998813571.html

ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС

ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС - РИА Новости, 12.02.2025

ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС

Украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:53:00+03:00

2025-02-12T11:53:00+03:00

2025-02-12T19:05:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

запорожская аэс

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров", — уточнил глава Запорожской области.Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает ПВО.Позднее представители станции уточнили, что объекты ЗАЭС не пострадали, она работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.Украинские войска пытались атаковать Запорожскую АЭС и Энергодар в начале января. По данным Минобороны, российские военные сбили восемь беспилотников ВСУ, жертв и разрушений на атомной станции не было.Как сообщала РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, МАГАТЭ получает полную информацию об обстрелах ЗАЭС украинскими войсками.

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html

https://ria.ru/20241105/aes-1981948476.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ