ВСУ нанесли удар близ реактора ЗАЭС
Балицкий: украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Украинские беспилотники нанесли удар вблизи реактора Запорожской АЭС, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров", — уточнил глава Запорожской области.
Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает ПВО.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
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Позднее представители станции уточнили, что объекты ЗАЭС не пострадали, она работает в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
Украинские войска пытались атаковать Запорожскую АЭС и Энергодар в начале января. По данным Минобороны, российские военные сбили восемь беспилотников ВСУ, жертв и разрушений на атомной станции не было.
Как сообщала РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, МАГАТЭ получает полную информацию об обстрелах ЗАЭС украинскими войсками.
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