https://ria.ru/20250212/zaderzhanie-1998763837.html
В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу
В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу - РИА Новости, 12.02.2025
В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу
Девятиклассника, готовившего нападение на школу, задержали в Бурятии, у него изъяты схема учебного заведения и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова",... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:44:00+03:00
2025-02-12T07:44:00+03:00
2025-02-12T07:45:00+03:00
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Девятиклассника, готовившего нападение на школу, задержали в Бурятии, у него изъяты схема учебного заведения и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу. У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что подросток создал под чужим именем страницу в соцсетях, где размещал посты. Сейчас он отпущен домой под обязательство о явке. Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250116/podmoskove-1994008019.html
https://ria.ru/20241121/shestiklassnik-1984998712.html
республика бурятия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу
В Бурятии задержали девятиклассника, готовившего нападение на школу
УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Девятиклассника, готовившего нападение на школу, задержали в Бурятии, у него изъяты схема учебного заведения и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу. У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что подросток создал под чужим именем страницу в соцсетях, где размещал посты. Сейчас он отпущен домой под обязательство о явке.
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.