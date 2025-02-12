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В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу - РИА Новости, 12.02.2025
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07:44 12.02.2025 (обновлено: 07:45 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zaderzhanie-1998763837.html
В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу
В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу - РИА Новости, 12.02.2025
В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу
Девятиклассника, готовившего нападение на школу, задержали в Бурятии, у него изъяты схема учебного заведения и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова",... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:44:00+03:00
2025-02-12T07:45:00+03:00
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Девятиклассника, готовившего нападение на школу, задержали в Бурятии, у него изъяты схема учебного заведения и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу. У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что подросток создал под чужим именем страницу в соцсетях, где размещал посты. Сейчас он отпущен домой под обязательство о явке. Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250116/podmoskove-1994008019.html
https://ria.ru/20241121/shestiklassnik-1984998712.html
республика бурятия
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Дарья Буймова
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60
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу

В Бурятии задержали девятиклассника, готовившего нападение на школу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Девятиклассника, готовившего нападение на школу, задержали в Бурятии, у него изъяты схема учебного заведения и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу. У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", - рассказал собеседник агентства.
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Он отметил, что подросток создал под чужим именем страницу в соцсетях, где размещал посты. Сейчас он отпущен домой под обязательство о явке.
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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