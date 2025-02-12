https://ria.ru/20250212/zaderzhanie-1998763837.html

В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу

В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу - РИА Новости, 12.02.2025

В Бурятии задержали подростка, готовившего нападение на школу

Девятиклассника, готовившего нападение на школу, задержали в Бурятии, у него изъяты схема учебного заведения и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова",... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T07:44:00+03:00

2025-02-12T07:44:00+03:00

2025-02-12T07:45:00+03:00

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 12 фев - РИА Новости. Девятиклассника, готовившего нападение на школу, задержали в Бурятии, у него изъяты схема учебного заведения и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В начале февраля в Усть-Баргузине задержан ученик девятого класса, планировавший нападение на школу. У него изъяты схема учебного заведения с отмеченными местами взрывов и поджогов и инструкция по изготовлению "коктейля Молотова", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что подросток создал под чужим именем страницу в соцсетях, где размещал посты. Сейчас он отпущен домой под обязательство о явке. Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20250116/podmoskove-1994008019.html

https://ria.ru/20241121/shestiklassnik-1984998712.html

республика бурятия

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика бурятия