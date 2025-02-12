Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 12.02.2025 (обновлено: 12:08 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/yug-1998819235.html
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки - РИА Новости, 12.02.2025
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:07:00+03:00
2025-02-12T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
дружковка
константиновка
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998546077_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6ae3574655fa261899a82fe695ffce60.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий, уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.
https://ria.ru/20241113/svo-1983480555.html
дружковка
константиновка
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998546077_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8e44625081ece6583ca8ef5135ad63f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дружковка, константиновка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дружковка, Константиновка, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки

МО: ВСУ за сутки потеряли 215 человек по направлению "Южной" группировки войск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк МО РФ
МО РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МО РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий, уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Юг"
13 ноября 2024, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДружковкаКонстантиновкаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала