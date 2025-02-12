https://ria.ru/20250212/yug-1998819235.html

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки - РИА Новости, 12.02.2025

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:07:00+03:00

2025-02-12T12:07:00+03:00

2025-02-12T12:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

дружковка

константиновка

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий, уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

https://ria.ru/20241113/svo-1983480555.html

дружковка

константиновка

часов яр

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дружковка, константиновка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)