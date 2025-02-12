https://ria.ru/20250212/yug-1998819235.html
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки - РИА Новости, 12.02.2025
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:07:00+03:00
2025-02-12T12:07:00+03:00
2025-02-12T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
дружковка
константиновка
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 215 военнослужащих и два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий, уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.
https://ria.ru/20241113/svo-1983480555.html
дружковка
константиновка
часов яр
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дружковка, константиновка, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дружковка, Константиновка, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ по направлению "Южной" группировки
МО: ВСУ за сутки потеряли 215 человек по направлению "Южной" группировки войск