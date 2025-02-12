В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в публикации.
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Позднее телеканал сообщил о повторной серии взрывов в Киеве.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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