https://ria.ru/20250212/vzryvy-1998751029.html

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины в первые часы ночи прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:35:00+03:00

2025-02-12T03:35:00+03:00

2025-02-12T03:35:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В нескольких регионах Украины в первые часы ночи прогремели взрывы, передают местные СМИ.В частности, о таких инцидентах сообщалось:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html

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