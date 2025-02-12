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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/vzryvy-1998751029.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины в первые часы ночи прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:35:00+03:00
2025-02-12T03:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
полтавская область
житомир
обухов
лубны
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В нескольких регионах Украины в первые часы ночи прогремели взрывы, передают местные СМИ.В частности, о таких инцидентах сообщалось:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html
украина
николаев (украина)
полтавская область
житомир
обухов
лубны
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в мире, украина, николаев (украина), полтавская область, житомир, обухов, лубны, киевская область, киев, взрыв, сумы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Полтавская область, Житомир, Обухов, Лубны, Киевская область, Киев, Взрыв, Сумы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В нескольких регионах Украины в первые часы ночи прогремели взрывы, передают местные СМИ.
В частности, о таких инцидентах сообщалось:
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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