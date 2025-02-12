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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины в первые часы ночи прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:35:00+03:00
2025-02-12T03:35:00+03:00
2025-02-12T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В нескольких регионах Украины в первые часы ночи прогремели взрывы, передают местные СМИ.В частности, о таких инцидентах сообщалось:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250211/front-1998005204.html
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