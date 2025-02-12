В районе города Обухов в Киевской области прогремели взрывы
В районе города Обухов в Киевской области после тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе города Обухов Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Обухов, район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киевской области объявлена с 21.03 (22.03 мск) вторника.
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