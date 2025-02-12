https://ria.ru/20250212/vzryvy-1998748075.html

В городе Лубны Полтавской области и Сумах прогремели взрывах

В городе Лубны Полтавской области и Сумах прогремели взрывах - РИА Новости, 12.02.2025

В городе Лубны Полтавской области и Сумах прогремели взрывах

Взрывы прозвучали в районе города Лубны Полтавской области и в районе города Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:45:00+03:00

2025-02-12T02:45:00+03:00

2025-02-12T02:56:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе города Лубны Полтавской области и в районе города Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН в своем Telegram-канале."Лубны/район (Полтавская область), Сумы/район - взрывы", - написал ТСН.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Полтавской областях звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, полтавская область, россия, вооруженные силы украины