В городе Лубны Полтавской области и Сумах прогремели взрывах
В городе Лубны и Сумах после воздушной тревоги прогремели взрывах
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе города Лубны Полтавской области и в районе города Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
"Лубны/район (Полтавская область), Сумы/район - взрывы", - написал ТСН.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Полтавской областях звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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