В Николаеве прогремели повторные взрывы
В Николаеве после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Снова сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении издания.
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Николаевской области объявлен с 22.30 (23.30 мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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