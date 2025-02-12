https://ria.ru/20250212/vzryvy-1998742379.html

В Николаеве прогремели повторные взрывы

В Николаеве прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 12.02.2025

В Николаеве прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T00:44:00+03:00

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2025-02-12T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Снова сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Николаевской области объявлен с 22.30 (23.30 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, николаев (украина), николаевская область, вооруженные силы украины