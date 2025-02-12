https://ria.ru/20250212/vulkany-1998704425.html

Вулканы, способные погубить Европу: когда проснутся "убийцы народов"

Вулканы, способные погубить Европу: когда проснутся "убийцы народов" - РИА Новости, 12.02.2025

Вулканы, способные погубить Европу: когда проснутся "убийцы народов"

Внезапно над вулканом, который все давно считали спящим, поднялось черное облако, небо почернело, а затем сгустки пепла, извергающиеся из вулкана, полностью... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T08:00:00+03:00

наука

европа

лондон

эгейское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469848_0:548:2047:1699_1920x0_80_0_0_fcd719b5d1931d7b63e4e42816e0f7e6.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Внезапно над вулканом, который все давно считали спящим, поднялось черное облако, небо почернело, а затем сгустки пепла, извергающиеся из вулкана, полностью скрыли солнце, и наступила кромешная тьма. Раздался ужасающий грохот, и пошел "дождь" из камней и пепла.Столь ужасающая картина, к сожалению, не плод фантазии, а весьма щадящее описание того, как однажды может проснуться давно всеми позабытая гора. и считающийся спящим вулкан. Некоторые в настоящее время уже подают весьма тревожные сигналы,Убийца на райском островеОдин из таких тихонь — вулкан Санторин на одноименном острове в Эгейском море. Этот вулкан примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры сумел погубить целую цивилизацию, жившую тут."Создатель" острова, вулкан Санторин, тогда уничтожил большую его часть, в результате извержения весь центр острова рухнул и ушел под воду на глубину нескольких сотен метров.И вот вулкан вновь проявляет сейсмическую активность. Ситуация вовсю встревожила специалистов."Мне показалось, что ситуация очень тревожная. Санторини — очень серьёзный, большой вулкан. Я увидел сообщения о сейсмических событиях, и это похоже на "рой землетрясений", который предшествует извержению", — рассказал Life.ru вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор геологического факультета МГУ Павел Плечов.Напряженности добавляет то, что в Греции, похоже, не так много высококлассных вулканологов, способных оперативно среагировать в случае наихудшего развития событий."Вот так и может получиться, что посреди Средиземного моря извергнется вулкан — и его не предсказали не потому, что не умеем, а потому, что просто некому", — поделился своими опасениями профессор геологического факультета МГУ.К каким последствиям приведет извержение, можно только предполагать. К сожалению, это далеко не единственный вулкан в Европе, напоминающий о себе.Супервулкан, погубивший неандертальцевВ позапрошлом году озабоченность у специалистов вызывал и вулкан Кампи Флегрей. Расположенный недалеко от Неаполя, он представляет угрозу миллионам итальянцев, проживающим прямо на нем.Кампи Флегрей не похож на обычный вулкан. Он представляет собой низину — Флегрейские Поля площадью в несколько десятков квадратных километров, застроенную домами.В 2023 году он сильно встревожил сейсмологов.Извержение может повториться в ближайшее время, - не на шутку встревожены исследователи из Университетского колледжа в Лондоне (University College London) и их коллеги из Итальянского НИИ геофизики и вулканологии (Italy’s National Research Institute for Geophysics and Volcanology - NGV).Вулкан трясет, почва под ним поднимается, сочится дымом, слабеет. И вот-вот лопнет. Под кальдерой ощущается движение расплавленной магмы. Случись что – "достанет" и до Лондона.К счастью, опасения вулканологов пока не сбывают, а они не напрасны: именно невероятной силы извержение Кампи Флегрей 40 000 лет назад погубило, по мнению некоторых специалистов, неандертальцев.Кто-то погиб сразу во время извержения, остальные — из-за катастрофического изменения климата. Тысячи тонн пепла и породы, поднятые в атмосферу, закрыли солнце, поспособствовав наступлению "ядерной зимы".Страшно подумать о последствиях для Европы, если вулкан начнет проявлять активность.Есть среди вулканов и такие, что несут угрозу планетарного масштаба.Может изменить климат на всей планете"Моргнул во сне" уже благополучно спящий более шестисот тысяч лет супервулкан Йеллоустоун.В январе 2025 года группа американских геологов под руководством профессора Университета штата Висконсин в Мэдисоне (США) Клиффорда Тарбера обнаружила, что огромные скопления магмы пришли в движение и перемещаются в северо-восточную часть парка Йеллоустоун.Самое тревожное, что в северо-восточных резервуарах вулкана на сегодня накопилось примерно столько же магмы, как было перед его крупным извержением 1,3 млн лет назад.К счастью для всех нас, возможность его извержения крайне низкая, составляющая сотые части процента.Ведь если этот гигант начнет извергаться, то на нашей планете может наступить новый ледниковый период со всеми вытекающими последствиями.Землетрясение Йеллоустоуна может спровоцировать извержение нескольких сотен вулканов на Земле, которые, в свою очередь, породят множество цунами, уничтожающих на своем пути все города на тихоокеанском и атлантическом побережье.

https://ria.ru/20250201/vulkan-1996764948.html

европа

лондон

эгейское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, лондон, эгейское море