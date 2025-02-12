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ВТБ: экспорт зерновых в 2024 г превысил на 50% средний уровень за пять лет - РИА Новости, 12.02.2025
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17:06 12.02.2025
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ВТБ: экспорт зерновых в 2024 г превысил на 50% средний уровень за пять лет
ВТБ: экспорт зерновых в 2024 г превысил на 50% средний уровень за пять лет - РИА Новости, 12.02.2025
ВТБ: экспорт зерновых в 2024 г превысил на 50% средний уровень за пять лет
Объемы экспорта зерновых из России в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет, посчитали аналитики ВТБ. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:06:00+03:00
2025-02-12T17:06:00+03:00
россия
египет
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Объемы экспорта зерновых из России в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет, посчитали аналитики ВТБ. "Это один из лидирующих результатов в мире с долей в 17% от глобальных объемов. Консолидированная доля основных стран-импортеров (Египта, Турции и Ирана) составила 33%", - говорится в сообщении ВТБ. В ВТБ отметили, что к 2030 году экспорт сельхозпродукции превысит 50 миллиардов долларов в соответствии со стратегическими планами правительства РФ. При этом, по прогнозам аналитиков банка, ведущими сегментами, кроме зерна, станут мясное и молочное производство, а также продукция пищепрома. В частности, к 2030 году экспорт мяса вырастет в 2,6 раза до 3,7 миллиарда долларов, растительного масла – на 30% до 7,5 миллиарда долларов. Экспортный продуктовый набор могут также дополнить кондитерская и молочная продукция, мука, сахар. "Несмотря на санкционное давление, экономика России остается устойчивой, а агропромышленный комплекс демонстрирует опережающие темпы роста. Сейчас АПК – это высокоэффективная отрасль, которая производит качественную и конкурентоспособную продукцию и полностью заместила импортные поставки по ключевым ее видам. По нашим прогнозам, основными рынками сбыта для экспортируемой продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году станут Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточная Азия. Российский АПК, на наш взгляд, имеет значительный потенциал роста и на этих рынках, и на новых направлениях", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрия Средина. При этом, указали в ВТБ, ключевыми факторами роста сектора в ближайшие годы будут рост эффективности и опыта локальных производителей, потенциал повышения производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок, сильные позиции производств в области себестоимости, а также растущий спрос на мировых рынках. В свою очередь, сдерживающими факторами для роста АПК станут жесткая денежно-кредитная политика, которая вынудит компании пересматривать планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и совершенствование производства, и нехватка кадров, которая в прошлом году составила в отрасли более 200 тысяч человек. "Наращивание объемов производства для экспорта и увеличение доли отечественной сельхозпродукции на мировом рынке - один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов. Мы рассчитываем на появление новых агрокомпаний на фондовом рынке в ближайшие годы, а также превращение рынка капитала в значимый источник привлечения инвестиций в сельскохозяйственный сектор", - комментирует инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
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россия, египет, турция, станислав клещев, втб (банк), экспорт
Россия, Египет, Турция, Станислав Клещев, ВТБ (банк), Экспорт
ВТБ: экспорт зерновых в 2024 г превысил на 50% средний уровень за пять лет

ВТБ: экспорт зерновых из России в 2024 году превысил средний уровень пяти лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна озимой пшеницы
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Объемы экспорта зерновых из России в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет, посчитали аналитики ВТБ.
"Это один из лидирующих результатов в мире с долей в 17% от глобальных объемов. Консолидированная доля основных стран-импортеров (Египта, Турции и Ирана) составила 33%", - говорится в сообщении ВТБ.
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В ВТБ отметили, что к 2030 году экспорт сельхозпродукции превысит 50 миллиардов долларов в соответствии со стратегическими планами правительства РФ. При этом, по прогнозам аналитиков банка, ведущими сегментами, кроме зерна, станут мясное и молочное производство, а также продукция пищепрома.
В частности, к 2030 году экспорт мяса вырастет в 2,6 раза до 3,7 миллиарда долларов, растительного масла – на 30% до 7,5 миллиарда долларов. Экспортный продуктовый набор могут также дополнить кондитерская и молочная продукция, мука, сахар.
"Несмотря на санкционное давление, экономика России остается устойчивой, а агропромышленный комплекс демонстрирует опережающие темпы роста. Сейчас АПК – это высокоэффективная отрасль, которая производит качественную и конкурентоспособную продукцию и полностью заместила импортные поставки по ключевым ее видам. По нашим прогнозам, основными рынками сбыта для экспортируемой продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году станут Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточная Азия. Российский АПК, на наш взгляд, имеет значительный потенциал роста и на этих рынках, и на новых направлениях", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрия Средина.
При этом, указали в ВТБ, ключевыми факторами роста сектора в ближайшие годы будут рост эффективности и опыта локальных производителей, потенциал повышения производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок, сильные позиции производств в области себестоимости, а также растущий спрос на мировых рынках.
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В свою очередь, сдерживающими факторами для роста АПК станут жесткая денежно-кредитная политика, которая вынудит компании пересматривать планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и совершенствование производства, и нехватка кадров, которая в прошлом году составила в отрасли более 200 тысяч человек.
"Наращивание объемов производства для экспорта и увеличение доли отечественной сельхозпродукции на мировом рынке - один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов. Мы рассчитываем на появление новых агрокомпаний на фондовом рынке в ближайшие годы, а также превращение рынка капитала в значимый источник привлечения инвестиций в сельскохозяйственный сектор", - комментирует инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
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