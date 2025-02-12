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Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
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21:52 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/vsu-1998968333.html
Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет, пишут СМИ
Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет, пишут СМИ
Военнослужащие ВСУ возмущены и считают несправедливыми новые условия контракта для молодежи 18-25 лет, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:52:00+03:00
2025-02-12T21:52:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ возмущены и считают несправедливыми новые условия контракта для молодежи 18-25 лет, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот проект уничтожением украинского народа. "Многие военные возмущаются введением годовых контрактов… Эти условия значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно. Им пока только обещают возможность демобилизации, но сроки внесения такого законопроекта постоянно переносят, не получали подъемных, а 100 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов) получают только те, кто служит непосредственно на фронте, у остальных зарплаты в несколько раз меньше", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание привело в качестве примера несколько сообщений, которые публикуют военные ВСУ. В частности, они считают это по меньшей мере несправедливым по отношению к тем, кто служит не один год, и уверены, что условия для всех должны быть одинаковыми. Кроме того, они предполагают, что молодежь получит обещанные деньги и тут же уедет за границу. "Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния", - приводит издание слова одного из военных. "Страна.ua" также поговорила с молодыми людьми, мнения которых на этот счет разделились. Есть те, которые интересуются подобными условиями, особенно единоразовой выплатой, ограничением срока службы и возможностью затем легально выехать за границу. Другие же не готовы рассматривать такое предложение. "Всех смущает два момента. Первый - ограниченный перечень бригад, в которые можно поступить на контракт. Из которых практически все - пехота. Из чего молодые люди делают вывод, что подписавших контракт сразу отправят "на передок" в штурмовики. При этом, с учетом уже обозначившегося негативного настроя военных - "стариков" к молодым, которые "за большие деньги собираются воевать лишь год", новоприбывших могут специально отправлять на наиболее опасные участки, по крайней мере такие опасения уже присутствуют. Что уменьшает вероятность того, что после года контракта призывник будет жив и здоров", - отмечает издание. Кроме того, молодежь смущают и не вызывают доверия условия контракта. "Слишком хорошо, чтоб быть правдой... Это вызывает подозрение, что речь идет о некой "заманухе", чтоб привлечь молодых бойцов. А потом условия контракта пересмотрят и его продлят еще на год, а то и бессрочно, как и у остальных мобилизованных", - заключила "Страна.ua". Ранее "Страна.ua" сообщала, что украинской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет предлагают идти служить по контракту в ВСУ только в подразделения пехоты, которые воюют на передовой. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998916662.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Военные ВСУ возмутились условиями контракта для людей до 25 лет, пишут СМИ

Военные ВСУ возмутились условиями нового контракта для молодежи 18-25 лет

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ возмущены и считают несправедливыми новые условия контракта для молодежи 18-25 лет, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот проект уничтожением украинского народа.
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"Многие военные возмущаются введением годовых контрактов… Эти условия значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно. Им пока только обещают возможность демобилизации, но сроки внесения такого законопроекта постоянно переносят, не получали подъемных, а 100 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов) получают только те, кто служит непосредственно на фронте, у остальных зарплаты в несколько раз меньше", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание привело в качестве примера несколько сообщений, которые публикуют военные ВСУ. В частности, они считают это по меньшей мере несправедливым по отношению к тем, кто служит не один год, и уверены, что условия для всех должны быть одинаковыми. Кроме того, они предполагают, что молодежь получит обещанные деньги и тут же уедет за границу.
"Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния", - приводит издание слова одного из военных.
"Страна.ua" также поговорила с молодыми людьми, мнения которых на этот счет разделились. Есть те, которые интересуются подобными условиями, особенно единоразовой выплатой, ограничением срока службы и возможностью затем легально выехать за границу. Другие же не готовы рассматривать такое предложение.
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"Всех смущает два момента. Первый - ограниченный перечень бригад, в которые можно поступить на контракт. Из которых практически все - пехота. Из чего молодые люди делают вывод, что подписавших контракт сразу отправят "на передок" в штурмовики. При этом, с учетом уже обозначившегося негативного настроя военных - "стариков" к молодым, которые "за большие деньги собираются воевать лишь год", новоприбывших могут специально отправлять на наиболее опасные участки, по крайней мере такие опасения уже присутствуют. Что уменьшает вероятность того, что после года контракта призывник будет жив и здоров", - отмечает издание.
Кроме того, молодежь смущают и не вызывают доверия условия контракта. "Слишком хорошо, чтоб быть правдой... Это вызывает подозрение, что речь идет о некой "заманухе", чтоб привлечь молодых бойцов. А потом условия контракта пересмотрят и его продлят еще на год, а то и бессрочно, как и у остальных мобилизованных", - заключила "Страна.ua".
Ранее "Страна.ua" сообщала, что украинской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет предлагают идти служить по контракту в ВСУ только в подразделения пехоты, которые воюют на передовой.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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