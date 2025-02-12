https://ria.ru/20250212/vsu-1998931902.html

ВСУ обстреляли село в Запорожской области

ВСУ обстреляли село в Запорожской области - РИА Новости, 12.02.2025

ВСУ обстреляли село в Запорожской области

ВСУ обстреляли село Шевченково в Запорожской области, ранения получили четыре человека, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:24:00+03:00

2025-02-12T18:24:00+03:00

2025-02-12T18:24:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Шевченково в Запорожской области, ранения получили четыре человека, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. "Село Шевченково Пологовского района с утра подверглось хаотичному артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Атака была направлена на жилой сектор в северной части населенного пункта. Серьезные ранения получили женщина 1974 года рождения и ее дочь 1998 года рождения. Незначительные ранения получили мужчина 1973 года рождения и женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тицкого.

https://ria.ru/20250212/pvo-1998910047.html

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины