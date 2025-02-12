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ВСУ обстреляли село в Запорожской области
ВСУ обстреляли село в Запорожской области - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ обстреляли село в Запорожской области
ВСУ обстреляли село Шевченково в Запорожской области, ранения получили четыре человека, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:24:00+03:00
2025-02-12T18:24:00+03:00
2025-02-12T18:24:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. ВСУ обстреляли село Шевченково в Запорожской области, ранения получили четыре человека, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. "Село Шевченково Пологовского района с утра подверглось хаотичному артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Атака была направлена на жилой сектор в северной части населенного пункта. Серьезные ранения получили женщина 1974 года рождения и ее дочь 1998 года рождения. Незначительные ранения получили мужчина 1973 года рождения и женщина 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тицкого.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли село в Запорожской области
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ запорожского села Шевченково