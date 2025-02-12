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В Херсонской области шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/vsu-1998782397.html
В Херсонской области шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
В Херсонской области шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ
Пять жителей Новой Каховки и один - Новой Збурьевки ранены при обстреле Херсонской области со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 48... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:52:00+03:00
2025-02-12T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 12 фев - РИА Новости. Пять жителей Новой Каховки и один - Новой Збурьевки ранены при обстреле Херсонской области со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 48 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ города Новая Каховка ранения получили пять мирных жителей Каховского округа. Кроме того, мирный житель Новой Збурьевки Голопристанского района получил ранение при обстреле со стороны украинской армии", - сказал представитель экстренных служб. "В течение светлого времени дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны войск киевского режима произошел ночью. За день под огонь попали 11 населенных пунктов области", - добавил он. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Новая Збурьевка, Князе-Григоровка, Каиры, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20250210/sk-1998422576.html
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новая каховка
днепр (город)
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в мире, новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсонской области шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ

В Херсонской области шесть человек пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 12 фев - РИА Новости. Пять жителей Новой Каховки и один - Новой Збурьевки ранены при обстреле Херсонской области со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 48 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ города Новая Каховка ранения получили пять мирных жителей Каховского округа. Кроме того, мирный житель Новой Збурьевки Голопристанского района получил ранение при обстреле со стороны украинской армии", - сказал представитель экстренных служб.
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"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны войск киевского режима произошел ночью. За день под огонь попали 11 населенных пунктов области", - добавил он.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Новая Збурьевка, Князе-Григоровка, Каиры, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Новая Маячка, Корсунка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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