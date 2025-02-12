https://ria.ru/20250212/vsu-1998758002.html
ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
После освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:52:00+03:00
2025-02-12T05:52:00+03:00
2025-02-12T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин, сообщили журналистам в Минобороны.Российские войска освободили Николаево-Дарьино 27 января. Там обнаружили выживших местных жителей, которые рассказали о содержании в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли."Воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января 2025 года освободили от украинских неонацистов населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Но до недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные", — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что более шести месяцев, до освобождения Николаево-Дарьино, местные находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, что в разговоре с десантниками жители и подтвердили."Мужа у меня убили ни за что — пошел воды домой (набрать. — Прим. ред.)", — заявила местная жительница Надежда. Уточняется, что когда в село пришли уссурийские десантники, граждане встретили их с радостью и попросили эвакуировать вглубь России. Десантники, в свою очередь, организовали перемещение людей в безопасное место, преодолев в морозную погоду и метель расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта. "Вследствие плохой погоды противник разведывательные и ударные беспилотники не применял, его артиллерия не работала, что помогло людям в сопровождении десантников благополучно перейти реку в брод и выйти в район прибытия эвакуационного транспорта", — подчеркнули в Минобороны. Эвакуированных граждан направили в тыловые районы Курской области, где им оказали медицинскую помощь. Также их направили в социальные центры реабилитации. Впоследствии десантники вывели в тыловые районы из Николаево-Дарьино еще несколько десятков российских мирных граждан, все прибыли благополучно. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html
https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
Минобороны: ВСУ убили почти всех жителей села Николаево-Дарьино. спасся один
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин, сообщили журналистам в Минобороны.
Российские войска освободили Николаево-Дарьино 27 января. Там обнаружили выживших местных жителей, которые рассказали о содержании в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли.
"Воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января 2025 года освободили от украинских неонацистов населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области
. Но до недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ
в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные", — говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что более шести месяцев, до освобождения Николаево-Дарьино, местные находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, что в разговоре с десантниками жители и подтвердили.
«
"Мужа у меня убили ни за что — пошел воды домой (набрать. — Прим. ред.)", — заявила местная жительница Надежда.
Уточняется, что когда в село пришли уссурийские десантники, граждане встретили их с радостью и попросили эвакуировать вглубь России
. Десантники, в свою очередь, организовали перемещение людей в безопасное место, преодолев в морозную погоду и метель расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта.
"Вследствие плохой погоды противник разведывательные и ударные беспилотники не применял, его артиллерия не работала, что помогло людям в сопровождении десантников благополучно перейти реку в брод и выйти в район прибытия эвакуационного транспорта", — подчеркнули в Минобороны.
Эвакуированных граждан направили в тыловые районы Курской области, где им оказали медицинскую помощь. Также их направили в социальные центры реабилитации. Впоследствии десантники вывели в тыловые районы из Николаево-Дарьино еще несколько десятков российских мирных граждан, все прибыли благополучно.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.