https://ria.ru/20250212/vsu-1998758002.html

ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино - РИА Новости, 12.02.2025

ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

После освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:52:00+03:00

2025-02-12T05:52:00+03:00

2025-02-12T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. После освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин, сообщили журналистам в Минобороны.Российские войска освободили Николаево-Дарьино 27 января. Там обнаружили выживших местных жителей, которые рассказали о содержании в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли."Воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января 2025 года освободили от украинских неонацистов населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Но до недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные", — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что более шести месяцев, до освобождения Николаево-Дарьино, местные находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, что в разговоре с десантниками жители и подтвердили."Мужа у меня убили ни за что — пошел воды домой (набрать. — Прим. ред.)", — заявила местная жительница Надежда. Уточняется, что когда в село пришли уссурийские десантники, граждане встретили их с радостью и попросили эвакуировать вглубь России. Десантники, в свою очередь, организовали перемещение людей в безопасное место, преодолев в морозную погоду и метель расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта. "Вследствие плохой погоды противник разведывательные и ударные беспилотники не применял, его артиллерия не работала, что помогло людям в сопровождении десантников благополучно перейти реку в брод и выйти в район прибытия эвакуационного транспорта", — подчеркнули в Минобороны. Эвакуированных граждан направили в тыловые районы Курской области, где им оказали медицинскую помощь. Также их направили в социальные центры реабилитации. Впоследствии десантники вывели в тыловые районы из Николаево-Дарьино еще несколько десятков российских мирных граждан, все прибыли благополучно. Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html

https://ria.ru/20241126/neytralizatsiya-1985879138.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия