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Глава ВОЗ призвал США продолжить финансировать организацию - РИА Новости, 12.02.2025
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19:05 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/voz-1998941840.html
Глава ВОЗ призвал США продолжить финансировать организацию
Глава ВОЗ призвал США продолжить финансировать организацию - РИА Новости, 12.02.2025
Глава ВОЗ призвал США продолжить финансировать организацию
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывал во время пресс-конференции США продолжать финансировать организацию до тех... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:05:00+03:00
2025-02-12T19:05:00+03:00
в мире
сша
уганда
демократическая республика конго
тедрос адханом гебрейесус
дональд трамп
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ЖЕНЕВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывал во время пресс-конференции США продолжать финансировать организацию до тех пор, пока не будет найдено альтернативные решения. "Мы просим США рассмотреть возможность продолжения финансирования, по крайней мере, до тех пор, пока не будут найдены решения", - сказал он. Тедрос добавил, что значительная часть мер ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в Уганде, Демократической Республике Конго, Газе и других местах осуществляется при финансовой поддержке Соединенных Штатов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. На прошлой неделе глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997662409.html
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в мире, сша, уганда, демократическая республика конго, тедрос адханом гебрейесус, дональд трамп, воз
В мире, США, Уганда, Демократическая Республика Конго, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дональд Трамп, ВОЗ
Глава ВОЗ призвал США продолжить финансировать организацию

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал США продолжить финансирование, пока нет альтернатив

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывал во время пресс-конференции США продолжать финансировать организацию до тех пор, пока не будет найдено альтернативные решения.
"Мы просим США рассмотреть возможность продолжения финансирования, по крайней мере, до тех пор, пока не будут найдены решения", - сказал он.
Тедрос добавил, что значительная часть мер ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в Уганде, Демократической Республике Конго, Газе и других местах осуществляется при финансовой поддержке Соединенных Штатов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
На прошлой неделе глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ: Трамп рассматривает план реформирования ВОЗ
6 февраля, 09:59
 
В миреСШАУгандаДемократическая Республика КонгоТедрос Адханом ГебрейесусДональд ТрампВОЗ
 
 
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