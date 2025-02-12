https://ria.ru/20250212/volodin-1998769694.html

Володин прокомментировал решение ЕС по порошку из личинок

Володин прокомментировал решение ЕС по порошку из личинок - РИА Новости, 12.02.2025

Володин прокомментировал решение ЕС по порошку из личинок

Разрешение на использование порошка из личинок в пищевой промышленности в Европе стало последствием санкционной политики Запада в отношении России, считает... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:46:00+03:00

2025-02-12T08:46:00+03:00

2025-02-12T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Разрешение на использование порошка из личинок в пищевой промышленности в Европе стало последствием санкционной политики Запада в отношении России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьёзными проблемами в агропромышленности", — написал он в Telegram-канале. Он добавил, что европейские политики аргументируют такое решение тем, что это альтернативный источник белка. Однако, по мнению Володина, никто в Европе не думает о том, к каким болезням может привести потребление такой добавки, равно как и выращивание насекомых в промышленных масштабах. "Сегодня фермеры в Лондоне проводят масштабные протесты в связи с неподъёмными налогами. Вместо того, чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками. И накормить ими людей. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Разведение насекомых требует меньших затрат", — сказал он.При это парламентарий напомнил, где подобный корм используют в России."В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб. Выводы делайте сами", — заключил Володин.В ЕС в понедельник вступило в силу разрешение использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом".

https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971151884.html

https://ria.ru/20250210/zhuk-1998501643.html

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экономика, европа, россия, лондон, вячеслав володин, госдума рф, евросоюз, в мире