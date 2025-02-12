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В тюрьме Санта-Рита заявили, что Винник не числится в списке заключенных
В тюрьме Санта-Рита заявили, что Винник не числится в списке заключенных - РИА Новости, 12.02.2025
В тюрьме Санта-Рита заявили, что Винник не числится в списке заключенных
Россиянин Александр Винник больше не числится в списке заключённых тюрьмы Санта-Рита в Калифорнии, сообщил РИА Новости по телефону представитель исправительного РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:46:00+03:00
2025-02-12T23:46:00+03:00
2025-02-12T23:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Россиянин Александр Винник больше не числится в списке заключённых тюрьмы Санта-Рита в Калифорнии, сообщил РИА Новости по телефону представитель исправительного учреждения."Он больше не числится у нас в качестве заключённого", – сказал собеседник агентства.Ранее Белый дом подтвердил, что Винник, обвинявшийся в США в преступлениях, связанных с криптовалютами, в скором времени будет передан России. В 2020 году французский суд приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Позже Винник был экстрадирован в США, где в мае 2024 года признал вину в сговоре с целью отмывания средств. Вынесение приговора в США было назначено на июнь 2025 года.
https://ria.ru/20250212/vinnik-1998966549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, в мире, александр винник, сша, россия
Калифорния, В мире, Александр Винник, США, Россия
В тюрьме Санта-Рита заявили, что Винник не числится в списке заключенных
Винник больше не числится в списке заключенных тюрьмы Санта-Рита в Калифорнии