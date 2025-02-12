https://ria.ru/20250212/vinnik-1998977341.html

В тюрьме Санта-Рита заявили, что Винник не числится в списке заключенных

В тюрьме Санта-Рита заявили, что Винник не числится в списке заключенных - РИА Новости, 12.02.2025

В тюрьме Санта-Рита заявили, что Винник не числится в списке заключенных

Россиянин Александр Винник больше не числится в списке заключённых тюрьмы Санта-Рита в Калифорнии, сообщил РИА Новости по телефону представитель исправительного РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:46:00+03:00

2025-02-12T23:46:00+03:00

2025-02-12T23:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Россиянин Александр Винник больше не числится в списке заключённых тюрьмы Санта-Рита в Калифорнии, сообщил РИА Новости по телефону представитель исправительного учреждения."Он больше не числится у нас в качестве заключённого", – сказал собеседник агентства.Ранее Белый дом подтвердил, что Винник, обвинявшийся в США в преступлениях, связанных с криптовалютами, в скором времени будет передан России. В 2020 году французский суд приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Позже Винник был экстрадирован в США, где в мае 2024 года признал вину в сговоре с целью отмывания средств. Вынесение приговора в США было назначено на июнь 2025 года.

https://ria.ru/20250212/vinnik-1998966549.html

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Дарья Буймова

калифорния, в мире, александр винник, сша, россия