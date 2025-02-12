https://ria.ru/20250212/vinnik-1998968213.html
Белый дом подтвердил, что Винника вскоре передадут России
Белый дом подтвердил, что Винника вскоре передадут России - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом подтвердил, что Винника вскоре передадут России
Александра Винника освободят и вскоре передадут России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Александра Винника освободят и вскоре передадут России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга."Как вам известно, мы подтвердили, что Россия скоро заберет Александра Винника домой. Он не совершал насильственных преступлений <...> и лишился ста миллионов долларов, полученных в результате своих незаконных действий", — сказала она.О том, что россиянина отпустят после освобождения американца Марка Фогеля, в среду вечером сообщил его французский адвокат Фредерик Бело. По словам защитника, дело против Винника уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных. Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года во время отдыха с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем в августе 2022-го вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.В мае 2024-го он пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
https://ria.ru/20250212/obmen-1998890903.html
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россия, в мире, сша, александр винник, франция, греция
Россия, В мире, США, Александр Винник, Франция, Греция
Белый дом подтвердил, что Винника вскоре передадут России
Белый дом: осужденного в США Винника вскоре передадут России
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Александра Винника освободят и вскоре передадут России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.
"Как вам известно, мы подтвердили, что Россия скоро заберет Александра Винника
домой. Он не совершал насильственных преступлений <...> и лишился ста миллионов долларов, полученных в результате своих незаконных действий", — сказала она.
О том, что россиянина отпустят после освобождения американца Марка Фогеля, в среду вечером сообщил его французский адвокат Фредерик Бело. По словам защитника, дело против Винника уже закрыто, со вчерашнего дня он не фигурирует в списке заключенных.
Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года во время отдыха с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию
, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем в августе 2022-го вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США
.
Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.
В мае 2024-го он пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах тюрьмы в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.