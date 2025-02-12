https://ria.ru/20250212/vinnik-1998966718.html
Все условия для экстрадиции Винника в Россию выполнены
Все условия для экстрадиции Винника в Россию выполнены - РИА Новости, 12.02.2025
Все условия для экстрадиции Винника в Россию выполнены
Все условия для экстрадиции Винника в Россию были выполнены с юридической точки зрения, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:28:00+03:00
2025-02-12T21:28:00+03:00
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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Все условия для экстрадиции Винника в Россию были выполнены с юридической точки зрения, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело."Все условия для его экстрадиции в Россию были выполнены: для министерства юстиции в США крайне важно, чтобы судебное решение было принято перед отправкой в Россию. Прокуратура Москвы также настаивала на этом. Так что с юридической точки зрения все было урегулировано", - сказал адвокат.Ранее Бело сообщил РИА Новости, что Винник в ближайшее время будет отправлен в Россию.
https://ria.ru/20250130/vinnik-1996247491.html
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россия, сша, в мире, александр винник
Россия, США, В мире, Александр Винник
Все условия для экстрадиции Винника в Россию выполнены
С юридической стороны экстрадиция Винника в Россию урегулирована