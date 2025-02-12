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Дело Винника в США закрыто, сообщил адвокат - РИА Новости, 12.02.2025
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21:26 12.02.2025 (обновлено: 23:04 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/vinnik-1998966549.html
Дело Винника в США закрыто, сообщил адвокат
Дело Винника в США закрыто, сообщил адвокат - РИА Новости, 12.02.2025
Дело Винника в США закрыто, сообщил адвокат
Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:26:00+03:00
2025-02-12T23:04:00+03:00
сша
александр винник
россия
в мире
шереметьево (аэропорт)
марк фогель
греция
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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело."Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто", — отметил он."Он был очень удивлен и очень рад меня видеть, потому что он не получал никаких визитов и не видел абсолютно никого. Он сообщил мне, что очень устал, и его здоровье ухудшилось, что он был отчаянии, потому что думал, что никогда не вернется на родину", - сказал адвокат.По словам Бело, состоявшийся обмен "означает, что службы безопасности двух государств общаются, и наличие этого диалога - это очень хорошая вещь".Освобождение Винника стало возможным в рамках сделки между РФ и США, согласно которой Россия освободила американского гражданина Марка Фогеля.Ранее Бело сообщил РИА Новости, что Винник в ближайшее время будет отправлен в Россию.Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США.Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась и для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагали, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, ему не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Винника почти восемь лет жили без отца.Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20250130/vinnik-1996245632.html
https://ria.ru/20250212/vinnik-1998968213.html
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сша, александр винник, россия, в мире, шереметьево (аэропорт), марк фогель, греция
США, Александр Винник, Россия, В мире, Шереметьево (аэропорт), Марк Фогель, Греция
Дело Винника в США закрыто, сообщил адвокат

Адвокат: Винник больше не фигурирует в списке заключенных США

© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 фев - РИА Новости. Дело Александра Винника в США закрыто, со вчерашнего вечера он не фигурирует в списке заключенных, заявил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело.
«
"Со вчерашнего вечера Александр Винник более не фигурировал в списке заключенных. Мы также узнали, что вчера вечером состоялось слушание, и его дело было закрыто", — отметил он.
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«
"Он был очень удивлен и очень рад меня видеть, потому что он не получал никаких визитов и не видел абсолютно никого. Он сообщил мне, что очень устал, и его здоровье ухудшилось, что он был отчаянии, потому что думал, что никогда не вернется на родину", - сказал адвокат.
По словам Бело, состоявшийся обмен "означает, что службы безопасности двух государств общаются, и наличие этого диалога - это очень хорошая вещь".
Освобождение Винника стало возможным в рамках сделки между РФ и США, согласно которой Россия освободила американского гражданина Марка Фогеля.
Ранее Бело сообщил РИА Новости, что Винник в ближайшее время будет отправлен в Россию.
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Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где находился с семьей на отдыхе, на глазах малолетних детей. Из Греции Винник был экстрадирован во Францию, его оправдали по предъявленным Францией обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в США.
Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими. Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась и для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
В мае 2024 года Винник пошел на заключение сделки с обвинением, адвокаты полагали, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Изначально Виннику грозило почти 200 лет тюрьмы в случае признания его виновным по всем пунктам.
Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, ему не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Винника почти восемь лет жили без отца.
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Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
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