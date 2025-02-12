Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признали вину
Адвокат Раджабов: фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признают вину
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году не признают свою вину, сообщил журналистам адвокат Гасан Раджабов.
В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела. Оно рассматривается в закрытом режиме.
"Вину не признают", - сказал Раджабов.
Дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
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