Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признали вину - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/vina-1998854406.html
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признали вину
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признали вину - РИА Новости, 12.02.2025
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признали вину
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году не признают свою вину, сообщил журналистам адвокат Гасан Раджабов. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:19:00+03:00
2025-02-12T14:19:00+03:00
происшествия
керченский пролив
украина
василий малюк
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573667339_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_dff4458734212f1d66760d6120ced4d9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году не признают свою вину, сообщил журналистам адвокат Гасан Раджабов. В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела. Оно рассматривается в закрытом режиме. "Вину не признают", - сказал Раджабов. Дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20250125/krym-1995476741.html
керченский пролив
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573667339_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_9c31ebc29100be803202e1895bae9b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керченский пролив, украина, василий малюк, служба безопасности украины
Происшествия, Керченский пролив, Украина, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признали вину

Адвокат Раджабов: фигуранты дела о теракте на Крымском мосту не признают вину

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГрузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году не признают свою вину, сообщил журналистам адвокат Гасан Раджабов.
В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела. Оно рассматривается в закрытом режиме.
"Вину не признают", - сказал Раджабов.
Дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств.
По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Автомобиль ДПС на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
25 января, 17:26
 
ПроисшествияКерченский проливУкраинаВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала