https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html

Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто

Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2025

Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто

Венгрия нашла решение по оплате российских газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:09:00+03:00

2025-02-12T06:09:00+03:00

2025-02-12T07:30:00+03:00

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ООН, 12 фев — РИА Новости. Венгрия нашла решение по оплате российских газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали. Мы нашли решение, это техническая проблема, мы всегда можем найти решение. Меня больше беспокоит то, что такие вещи вообще не должны происходить в международной политике", — сказал он. При этом министр назвал рестрикции разочаровывающим шагом со стороны экс-администрации США, отметив, что прежние власти прекрасно знали, что пострадают некоторые их союзники.В ноябре американский минфин сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии тогда заявил о консультациях с поставщиком газа и поиске пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250211/mid-1998672867.html

https://ria.ru/20250211/vengrija-1998535066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, россия, сша, петер сийярто, владимир путин, газпромбанк, в мире