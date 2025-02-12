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Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2025
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06:09 12.02.2025 (обновлено: 07:30 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2025
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия нашла решение по оплате российских газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:09:00+03:00
2025-02-12T07:30:00+03:00
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ООН, 12 фев — РИА Новости. Венгрия нашла решение по оплате российских газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали. Мы нашли решение, это техническая проблема, мы всегда можем найти решение. Меня больше беспокоит то, что такие вещи вообще не должны происходить в международной политике", — сказал он. При этом министр назвал рестрикции разочаровывающим шагом со стороны экс-администрации США, отметив, что прежние власти прекрасно знали, что пострадают некоторые их союзники.В ноябре американский минфин сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии тогда заявил о консультациях с поставщиком газа и поиске пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250211/mid-1998672867.html
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венгрия, россия, сша, петер сийярто, владимир путин, газпромбанк, в мире
Венгрия, Россия, США, Петер Сийярто, Владимир Путин, Газпромбанк, В мире
Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия нашла решение по оплате российского газа в условиях санкций США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 12 фев — РИА Новости. Венгрия нашла решение по оплате российских газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается Газпромбанка, то мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали. Мы нашли решение, это техническая проблема, мы всегда можем найти решение. Меня больше беспокоит то, что такие вещи вообще не должны происходить в международной политике", — сказал он.
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При этом министр назвал рестрикции разочаровывающим шагом со стороны экс-администрации США, отметив, что прежние власти прекрасно знали, что пострадают некоторые их союзники.
В ноябре американский минфин сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии тогда заявил о консультациях с поставщиком газа и поиске пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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