https://ria.ru/20250212/venesuela-1998752198.html

Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок

Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок - РИА Новости, 12.02.2025

Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок

Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок для развития взаимной торговли, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:03:00+03:00

2025-02-12T04:03:00+03:00

2025-02-12T04:03:00+03:00

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МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок для развития взаимной торговли, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%. Основные статьи российского экспорта – это продукция химической промышленности, в том числе удобрения, лекарственные средства, продукция АПК (пшеница, растительные масла), а также нефтяной промышленности. Импортируется в основном сельскохозяйственная продукция (какао, кофе, тропические фрукты, морепродукты) и алкогольные напитки. "Сохраняется значительный потенциал роста взаимной торговли. Часть поставок приходится на регулярный рейс Каракас-Москва-Каракас венесуэльской авиакомпании Conviasa. Прорабатывается возможность организации морских перевозок", - отметил посол.

https://ria.ru/20241023/maduro-1979671728.html

россия

венесуэла

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венесуэла, каракас, в мире