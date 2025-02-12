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Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок - РИА Новости, 12.02.2025
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04:03 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/venesuela-1998752198.html
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок - РИА Новости, 12.02.2025
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок для развития взаимной торговли, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:03:00+03:00
2025-02-12T04:03:00+03:00
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венесуэла
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МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок для развития взаимной торговли, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%. Основные статьи российского экспорта – это продукция химической промышленности, в том числе удобрения, лекарственные средства, продукция АПК (пшеница, растительные масла), а также нефтяной промышленности. Импортируется в основном сельскохозяйственная продукция (какао, кофе, тропические фрукты, морепродукты) и алкогольные напитки. "Сохраняется значительный потенциал роста взаимной торговли. Часть поставок приходится на регулярный рейс Каракас-Москва-Каракас венесуэльской авиакомпании Conviasa. Прорабатывается возможность организации морских перевозок", - отметил посол.
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россия, венесуэла, каракас, в мире
Россия, Венесуэла, Каракас, В мире
Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок

Посол Мелик-Багдасаров: Россия и Венесуэла обсуждают морские перевозки

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
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МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Россия и Венесуэла прорабатывают возможность организации морских перевозок для развития взаимной торговли, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, в 2024 году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%. Основные статьи российского экспорта – это продукция химической промышленности, в том числе удобрения, лекарственные средства, продукция АПК (пшеница, растительные масла), а также нефтяной промышленности. Импортируется в основном сельскохозяйственная продукция (какао, кофе, тропические фрукты, морепродукты) и алкогольные напитки.
"Сохраняется значительный потенциал роста взаимной торговли. Часть поставок приходится на регулярный рейс Каракас-Москва-Каракас венесуэльской авиакомпании Conviasa. Прорабатывается возможность организации морских перевозок", - отметил посол.
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