Рейтинг@Mail.ru
Росатом обсуждает с Венесуэлой развитие сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 12.02.2025 (обновлено: 02:08 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/venesuela-1998746644.html
Росатом обсуждает с Венесуэлой развитие сотрудничества
Росатом обсуждает с Венесуэлой развитие сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2025
Росатом обсуждает с Венесуэлой развитие сотрудничества
Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Венесуэлой дорожную карту развития сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:03:00+03:00
2025-02-12T02:08:00+03:00
венесуэла
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
каракас
pdvsa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg
МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Венесуэлой дорожную карту развития сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Возможность реализации совестных проектов с госкорпорацией "Росатом" в энергетике, ядерной медицине и сельском хозяйстве находится на стадии проработки. Обсуждается дорожная карта развития сотрудничества", - сказал дипломат.Он отметил, что также развиваются отношения двух стран в нефтегазовой сфере. В Венесуэле работает ряд совместных предприятий между АО "Росзарубежненфть" и госкомпанией PDVSA в области добычи нефти, демонстрирующие позитивную динамику, несмотря на действующие против двух стран западные санкции.В свое время также получило развитие сотрудничество в газовой отрасли. Реализация соответствующих проектов находится в продвинутой стадии, отметил Мелик-Багдасаров.
https://ria.ru/20250110/venesuela-1993193127.html
https://ria.ru/20241108/iskopaemye-1982569083.html
венесуэла
россия
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c53b5a70b2bf6db2446c3c7b4a842a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, каракас, pdvsa
Венесуэла, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Каракас, PDVSA
Росатом обсуждает с Венесуэлой развитие сотрудничества

Мелик-Багдасаров: Росатом обсуждает с Венесуэлой план развития сотрудничества

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Венесуэлой дорожную карту развития сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Возможность реализации совестных проектов с госкорпорацией "Росатом" в энергетике, ядерной медицине и сельском хозяйстве находится на стадии проработки. Обсуждается дорожная карта развития сотрудничества", - сказал дипломат.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Венесуэла намерена строить многополярный мир вместе с БРИКС, заявил Мадуро
10 января, 19:50
Он отметил, что также развиваются отношения двух стран в нефтегазовой сфере. В Венесуэле работает ряд совместных предприятий между АО "Росзарубежненфть" и госкомпанией PDVSA в области добычи нефти, демонстрирующие позитивную динамику, несмотря на действующие против двух стран западные санкции.
В свое время также получило развитие сотрудничество в газовой отрасли. Реализация соответствующих проектов находится в продвинутой стадии, отметил Мелик-Багдасаров.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии встречи в аэропорту Каракаса - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Россия и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых полезных ископаемых
8 ноября 2024, 04:15
 
ВенесуэлаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреКаракасPDVSA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала