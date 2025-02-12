https://ria.ru/20250212/venesuela-1998746644.html

Росатом обсуждает с Венесуэлой развитие сотрудничества

Росатом обсуждает с Венесуэлой развитие сотрудничества - РИА Новости, 12.02.2025

Росатом обсуждает с Венесуэлой развитие сотрудничества

Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Венесуэлой дорожную карту развития сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:03:00+03:00

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2025-02-12T02:08:00+03:00

венесуэла

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

каракас

pdvsa

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МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Венесуэлой дорожную карту развития сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров."Возможность реализации совестных проектов с госкорпорацией "Росатом" в энергетике, ядерной медицине и сельском хозяйстве находится на стадии проработки. Обсуждается дорожная карта развития сотрудничества", - сказал дипломат.Он отметил, что также развиваются отношения двух стран в нефтегазовой сфере. В Венесуэле работает ряд совместных предприятий между АО "Росзарубежненфть" и госкомпанией PDVSA в области добычи нефти, демонстрирующие позитивную динамику, несмотря на действующие против двух стран западные санкции.В свое время также получило развитие сотрудничество в газовой отрасли. Реализация соответствующих проектов находится в продвинутой стадии, отметил Мелик-Багдасаров.

https://ria.ru/20250110/venesuela-1993193127.html

https://ria.ru/20241108/iskopaemye-1982569083.html

венесуэла

россия

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венесуэла, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, каракас, pdvsa