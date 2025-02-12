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Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу - РИА Новости, 12.02.2025
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17:29 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/varshava-1998915783.html
Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу
Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу - РИА Новости, 12.02.2025
Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу
Новый глава Пентагона Пит Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу, сообщает министерство национальной обороны Польши. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:29:00+03:00
2025-02-12T17:29:00+03:00
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пит хегсет
владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу, сообщает министерство национальной обороны Польши. "В пятницу, 14 февраля, в Варшаве вице-премьер - министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш встретится с министром обороны США Питом Хегсетом", - говорится в сообщении. Отмечается, что польский министр и глава Пентагона будут беседовать "о развитии двустороннего сотрудничества, совместных проектах, продолжении сдерживающих действий на восточном фланге НАТО". МО Польши отметило, что страна является одним из крупнейших покупателей вооружения в США. Так, в 2024 году был заключен контракт на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, договор на поставку и интеграцию системы IBCS для системы ПВО страны, в январе 2025 года был заключен контракт на поставку более 200 ракет AGM-88g AARGM-ER.
https://ria.ru/20241113/polsha-1983567754.html
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в мире, варшава, польша, сша, пит хегсет, владислав косиняк-камыш , министерство обороны сша, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Варшава, Польша, США, Пит Хегсет, Владислав Косиняк-Камыш , Министерство обороны США, НАТО, McDonnell Douglas AH-64 Apache
Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу

Минобороны Польши: новый глава Пентагона Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу, сообщает министерство национальной обороны Польши.
"В пятницу, 14 февраля, в Варшаве вице-премьер - министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш встретится с министром обороны США Питом Хегсетом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что польский министр и глава Пентагона будут беседовать "о развитии двустороннего сотрудничества, совместных проектах, продолжении сдерживающих действий на восточном фланге НАТО".
МО Польши отметило, что страна является одним из крупнейших покупателей вооружения в США. Так, в 2024 году был заключен контракт на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, договор на поставку и интеграцию системы IBCS для системы ПВО страны, в январе 2025 года был заключен контракт на поставку более 200 ракет AGM-88g AARGM-ER.
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В миреВаршаваПольшаСШАПит ХегсетВладислав Косиняк-КамышМинистерство обороны СШАНАТОMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
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