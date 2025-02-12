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Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу
Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу - РИА Новости, 12.02.2025
Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу
Новый глава Пентагона Пит Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу, сообщает министерство национальной обороны Польши. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:29:00+03:00
2025-02-12T17:29:00+03:00
2025-02-12T17:29:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу, сообщает министерство национальной обороны Польши. "В пятницу, 14 февраля, в Варшаве вице-премьер - министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш встретится с министром обороны США Питом Хегсетом", - говорится в сообщении. Отмечается, что польский министр и глава Пентагона будут беседовать "о развитии двустороннего сотрудничества, совместных проектах, продолжении сдерживающих действий на восточном фланге НАТО". МО Польши отметило, что страна является одним из крупнейших покупателей вооружения в США. Так, в 2024 году был заключен контракт на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, договор на поставку и интеграцию системы IBCS для системы ПВО страны, в январе 2025 года был заключен контракт на поставку более 200 ракет AGM-88g AARGM-ER.
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в мире, варшава, польша, сша, пит хегсет, владислав косиняк-камыш , министерство обороны сша, нато, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Варшава, Польша, США, Пит Хегсет, Владислав Косиняк-Камыш , Министерство обороны США, НАТО, McDonnell Douglas AH-64 Apache
Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу
Минобороны Польши: новый глава Пентагона Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу