https://ria.ru/20250212/varshava-1998915783.html

Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу

Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу - РИА Новости, 12.02.2025

Глава Пентагона Хегсет приедет в Польшу

Новый глава Пентагона Пит Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу, сообщает министерство национальной обороны Польши. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:29:00+03:00

2025-02-12T17:29:00+03:00

2025-02-12T17:29:00+03:00

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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет прибудет в Варшаву в пятницу, сообщает министерство национальной обороны Польши. "В пятницу, 14 февраля, в Варшаве вице-премьер - министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш встретится с министром обороны США Питом Хегсетом", - говорится в сообщении. Отмечается, что польский министр и глава Пентагона будут беседовать "о развитии двустороннего сотрудничества, совместных проектах, продолжении сдерживающих действий на восточном фланге НАТО". МО Польши отметило, что страна является одним из крупнейших покупателей вооружения в США. Так, в 2024 году был заключен контракт на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, договор на поставку и интеграцию системы IBCS для системы ПВО страны, в январе 2025 года был заключен контракт на поставку более 200 ракет AGM-88g AARGM-ER.

https://ria.ru/20241113/polsha-1983567754.html

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