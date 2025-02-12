https://ria.ru/20250212/valentin-1998791674.html

Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина

Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2025

Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина

Трое из десяти (30%) россиян считают День святого Валентина праздником, 20 лет назад, в 2005 году, этот праздник признавали 51% респондентов, согласно данным... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:38:00+03:00

2025-02-12T10:38:00+03:00

2025-02-12T10:42:00+03:00

общество

вциом

празднование дня святого валентина

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Трое из десяти (30%) россиян считают День святого Валентина праздником, 20 лет назад, в 2005 году, этот праздник признавали 51% респондентов, согласно данным опроса ВЦИОМ. День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Менее трети (30%) опрошенных ответили, что считают День святого Валентина праздником, 67% придерживаются противоположного мнения. Количество женщин и мужчин, признающих 14 февраля праздником, примерно равное - 30% и 31% соответственно. В 2005 году 51% россиян признавали День всех влюбленных, что на 21 процентный пункт больше, чем в 2025 году. Более половины (64%) респондентов не планируют дарить подарки на День святого Валентина, 14% сказали, что подарят подарки близким, друзьям, родственникам и коллегам, 20% собираются что-то подарить любимому человеку, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На День всех влюбленных 10% опрошенных планируют подарить близким цветы, 9% - открытки-"валентинки", 7% - конфеты. В 2005 году самыми популярными подарками были "валентинки" (23%) и сувениры (17%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998753822.html

https://ria.ru/20250211/podarok-1998525179.html

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общество, вциом, празднование дня святого валентина