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Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2025
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10:38 12.02.2025 (обновлено: 10:42 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/valentin-1998791674.html
Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина
Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина - РИА Новости, 12.02.2025
Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина
Трое из десяти (30%) россиян считают День святого Валентина праздником, 20 лет назад, в 2005 году, этот праздник признавали 51% респондентов, согласно данным... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:38:00+03:00
2025-02-12T10:42:00+03:00
общество
вциом
празднование дня святого валентина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Трое из десяти (30%) россиян считают День святого Валентина праздником, 20 лет назад, в 2005 году, этот праздник признавали 51% респондентов, согласно данным опроса ВЦИОМ. День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Менее трети (30%) опрошенных ответили, что считают День святого Валентина праздником, 67% придерживаются противоположного мнения. Количество женщин и мужчин, признающих 14 февраля праздником, примерно равное - 30% и 31% соответственно. В 2005 году 51% россиян признавали День всех влюбленных, что на 21 процентный пункт больше, чем в 2025 году. Более половины (64%) респондентов не планируют дарить подарки на День святого Валентина, 14% сказали, что подарят подарки близким, друзьям, родственникам и коллегам, 20% собираются что-то подарить любимому человеку, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. На День всех влюбленных 10% опрошенных планируют подарить близким цветы, 9% - открытки-"валентинки", 7% - конфеты. В 2005 году самыми популярными подарками были "валентинки" (23%) и сувениры (17%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998753822.html
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общество, вциом, празднование дня святого валентина
Общество, ВЦИОМ, Празднование Дня святого Валентина
Опрос показал отношение россиян к Дню святого Валентина

ВЦИОМ: всего 30% россиян считают День святого Валентина праздником

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМолодые люди на Третьяковском проезде в Москве
Молодые люди на Третьяковском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Молодые люди на Третьяковском проезде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Трое из десяти (30%) россиян считают День святого Валентина праздником, 20 лет назад, в 2005 году, этот праздник признавали 51% респондентов, согласно данным опроса ВЦИОМ.
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля.
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Менее трети (30%) опрошенных ответили, что считают День святого Валентина праздником, 67% придерживаются противоположного мнения. Количество женщин и мужчин, признающих 14 февраля праздником, примерно равное - 30% и 31% соответственно. В 2005 году 51% россиян признавали День всех влюбленных, что на 21 процентный пункт больше, чем в 2025 году.
Более половины (64%) респондентов не планируют дарить подарки на День святого Валентина, 14% сказали, что подарят подарки близким, друзьям, родственникам и коллегам, 20% собираются что-то подарить любимому человеку, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
На День всех влюбленных 10% опрошенных планируют подарить близким цветы, 9% - открытки-"валентинки", 7% - конфеты. В 2005 году самыми популярными подарками были "валентинки" (23%) и сувениры (17%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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