https://ria.ru/20250212/usloviya-1998972363.html

Зеленский назвал условие для прекращения огня

Зеленский назвал условие для прекращения огня - РИА Новости, 12.02.2025

Зеленский назвал условие для прекращения огня

Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist заявил о невозможности прекращения огня без гарантий безопасности от партнеров. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:40:00+03:00

2025-02-12T22:40:00+03:00

2025-02-12T22:40:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist заявил о невозможности прекращения огня без гарантий безопасности от партнеров."Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантии безопасности <...> нет, это невозможно", — сказал он.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре российский лидер заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, Киев вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что власти соседней страны законодательно запретили сами себе вести переговоры.Путин подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998962492.html

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