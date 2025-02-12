https://ria.ru/20250212/uskov-1998970181.html

В Госдуме ждут результатов проверки по делу основателя iSpring

В Госдуме ждут результатов проверки по делу основателя iSpring - РИА Новости, 12.02.2025

В Госдуме ждут результатов проверки по делу основателя iSpring

В Госдуме ждут итогов проверки на законность возбуждения уголовного дела против основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, сообщил глава фракции "Новые люди" в РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:07:00+03:00

2025-02-12T22:07:00+03:00

2025-02-12T22:07:00+03:00

происшествия

россия

йошкар-ола

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Госдуме ждут итогов проверки на законность возбуждения уголовного дела против основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, сообщил глава фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев. Суд Йошкар-Олы избрал основателю IT-компании iSpring Ускову запрет определенных действий, отказав обвинению в домашнем аресте, сообщил ранее РИА Новости адвокат. "Сейчас мы продолжаем работать с комиссией Госдумы по противодействию коррупции. В первую очередь ждём итогов проверки на законность возбуждения уголовного дела. Проще говоря, были ли основания для обыска и суда достаточными. Буду держать вас в курсе", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее брат Юрия Ускова - Владимир - сообщил РИА Новости, что обвинение ходатайствовало о домашнем аресте его брату, задержанному в понедельник после проведенных в компании iSpring обысков. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Марий Эл, еще одного задержанного по делу о мошенничестве с земельными участками - главу администрации Оршанского района Александра Плотникова, которому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, освободили из зала суда, отказав в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу. Также в суде рассматривают меру пресечения первому заместителю главы администрации Оршанского района Ивану Михееву, решение еще не принято. Ранее компания iSpring, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в ее офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошел обыск. Владимир Усков сообщил, что основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. В компании позже сообщили РИА Новости, что поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова. Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.

https://ria.ru/20250212/uskov-1998970005.html

https://ria.ru/20250212/ispring-1998922337.html

https://ria.ru/20250212/uskov-1998843588.html

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происшествия, россия, йошкар-ола, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), александр бастрыкин, госдума рф