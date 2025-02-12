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Освобожденный основатель IT-компании iSpring поблагодарил за поддержку - РИА Новости, 12.02.2025
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22:05 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/uskov-1998970005.html
Освобожденный основатель IT-компании iSpring поблагодарил за поддержку
Освобожденный основатель IT-компании iSpring поблагодарил за поддержку - РИА Новости, 12.02.2025
Освобожденный основатель IT-компании iSpring поблагодарил за поддержку
Основатель IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Усков, задержанный 2 дня назад по делу о мошенничестве с земельными участками и освобожденный вечером в среду в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:05:00+03:00
2025-02-12T22:05:00+03:00
происшествия
россия
йошкар-ола
александр бастрыкин
вячеслав володин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Основатель IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Усков, задержанный 2 дня назад по делу о мошенничестве с земельными участками и освобожденный вечером в среду в зале суда, поблагодарил всех, кто его поддерживал, видео обращения распространила пресс-служба компании в своем Telegram-канале. "Я рад, что в нашей стране есть очень много неравнодушных и смелых граждан. Я рад, что в нашей стране есть разумные и справедливые руководители, которые каким-то образом повлияли на то, что я не сижу где-то ... (в местах лишения свободы - ред.), а могу выйти… Я очень рассчитываю, что это дело разрешится и очень признателен всем за поддержку", - сказал Усков, выходя из здания суда. Йошкар-Олинский городской суд в среду отказал в ходатайстве следователя о домашнем аресте, избрав задержанному в понедельник после проведенных в компании iSpring обысков Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщили РИА Новости в суде, Ускову запретили общаться с другими обвиняемыми по уголовному делу и со свидетелями, а также пользоваться телефоном и интернетом, получать письма и посылки. Ускова освободили из-под стражи в зале суда. Ранее компания iSpring, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошел обыск. Владимир Усков сообщил, что основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. В компании позже сообщили РИА Новости, что поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова. Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
https://ria.ru/20250211/uskov-1998706327.html
https://ria.ru/20250212/ispring-1998922337.html
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происшествия, россия, йошкар-ола, александр бастрыкин, вячеслав володин, госдума рф
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Александр Бастрыкин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Освобожденный основатель IT-компании iSpring поблагодарил за поддержку

Основатель iSpring Усков поблагодарил всех, кто его поддерживал

© iSpringОснователь и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© iSpring
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Основатель IT-компании iSpring из Марий Эл Юрий Усков, задержанный 2 дня назад по делу о мошенничестве с земельными участками и освобожденный вечером в среду в зале суда, поблагодарил всех, кто его поддерживал, видео обращения распространила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
«
"Я рад, что в нашей стране есть очень много неравнодушных и смелых граждан. Я рад, что в нашей стране есть разумные и справедливые руководители, которые каким-то образом повлияли на то, что я не сижу где-то ... (в местах лишения свободы - ред.), а могу выйти… Я очень рассчитываю, что это дело разрешится и очень признателен всем за поддержку", - сказал Усков, выходя из здания суда.
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Комитет ГД сделал запрос о законности дела против предпринимателя Ускова
11 февраля, 18:34
Йошкар-Олинский городской суд в среду отказал в ходатайстве следователя о домашнем аресте, избрав задержанному в понедельник после проведенных в компании iSpring обысков Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщили РИА Новости в суде, Ускову запретили общаться с другими обвиняемыми по уголовному делу и со свидетелями, а также пользоваться телефоном и интернетом, получать письма и посылки. Ускова освободили из-под стражи в зале суда.
Ранее компания iSpring, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошел обыск. Владимир Усков сообщил, что основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. В компании позже сообщили РИА Новости, что поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова.
Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.
В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
Глава администрации Оршанского района в Марий Эл Александр Плотников - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Главу района, задержанного по делу основателя iSpring, освободили
Вчера, 18:00
 
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