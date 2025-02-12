https://ria.ru/20250212/uskov-1998843588.html

Появились подробности по делу о мошенничестве основателя iSpring

Появились подробности по делу о мошенничестве основателя iSpring - РИА Новости, 12.02.2025

Появились подробности по делу о мошенничестве основателя iSpring

Обвинение ходатайствует о домашнем аресте основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:26:00+03:00

2025-02-12T13:26:00+03:00

2025-02-12T13:26:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Обвинение ходатайствует о домашнем аресте основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости брат задержанного Владимир Усков. "Обвинение ему не предъявлено, то есть он до сих пор является подозреваемым. В 11:50 материалы дела были поданы в суд. Обвинение ходатайствует о домашнем аресте", - рассказал агентству Владимир Усков. Он добавил, что "на данный момент Юрий находится в ИВС". Ранее компания iSpring, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошел обыск. Владимир Усков сообщил, что основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. В компании позже сообщили РИА Новости, что поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова. Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.

https://ria.ru/20250212/gosduma-1998809012.html

https://ria.ru/20250212/abaev-1998821202.html

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происшествия, россия, йошкар-ола, александр бастрыкин, вячеслав володин, госдума рф