https://ria.ru/20250212/usaid-1998886831.html

СМИ: власти США перенаправят миллиарды долларов из бюджета USAID

СМИ: власти США перенаправят миллиарды долларов из бюджета USAID - РИА Новости, 12.02.2025

СМИ: власти США перенаправят миллиарды долларов из бюджета USAID

Власти США планируют перенаправить миллиарды долларов в инвестиционное государственное агентство, занимающееся финансированием проектов частного сектора за... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:40:00+03:00

2025-02-12T15:40:00+03:00

2025-02-12T15:40:00+03:00

сша

дональд трамп

марко рубио

агентство по международному развитию сша

в мире

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Власти США планируют перенаправить миллиарды долларов в инвестиционное государственное агентство, занимающееся финансированием проектов частного сектора за пределами США, вместо того чтобы отправить их в агентство США по международному развитию (USAID), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Согласно предложениям, часть денег, которые шли в USAID, будет направлена ​​в US International Development Finance Corp (DFC), которая была создана во время первой администрации Трампа и получила полномочия использовать средства налогоплательщиков США для инвестирования в проекты частного сектора за рубежом", - пишет агентство. Отмечается, что сейчас агентство служит источником финансирования и искателем сделок, соинвестором и страховщиком риска для американских институциональных инвесторов, желающих инвестировать в проекты частного сектора за рубежом. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

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сша, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша, в мире