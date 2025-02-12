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Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе - РИА Новости, 12.02.2025
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17:13 12.02.2025 (обновлено: 18:03 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе - РИА Новости, 12.02.2025
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:13:00+03:00
2025-02-12T18:03:00+03:00
в мире
сша
китай
украина
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной стратегии, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине. "Мы сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, обладающего потенциалом и намерениями угрожать нашей родине и ключевым национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил глава Пентагона, подчеркнув важность укрепления военного присутствия США для обеспечения региональной стабильности. Он добавил, что Вашингтон намерен активно противодействовать влиянию Пекина, усиливая сотрудничество с союзниками и партнёрами в регионе.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998704207.html
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в мире, сша, китай, украина, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Украина, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе

Шеф Пентагона Хегсет назвал сдерживание Китая приоритетом США при Трампе

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной стратегии, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине.
"Мы сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, обладающего потенциалом и намерениями угрожать нашей родине и ключевым национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил глава Пентагона, подчеркнув важность укрепления военного присутствия США для обеспечения региональной стабильности.
Он добавил, что Вашингтон намерен активно противодействовать влиянию Пекина, усиливая сотрудничество с союзниками и партнёрами в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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