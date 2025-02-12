https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе - РИА Новости, 12.02.2025
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:13:00+03:00
2025-02-12T17:13:00+03:00
2025-02-12T18:03:00+03:00
в мире
сша
китай
украина
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998922315_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f6dcf9c5e8fcfb1f203f9b4f99d4d25.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной стратегии, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине. "Мы сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, обладающего потенциалом и намерениями угрожать нашей родине и ключевым национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил глава Пентагона, подчеркнув важность укрепления военного присутствия США для обеспечения региональной стабильности. Он добавил, что Вашингтон намерен активно противодействовать влиянию Пекина, усиливая сотрудничество с союзниками и партнёрами в регионе.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998704207.html
сша
китай
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998922315_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89645df421b2845d034913a49213fff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, украина, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Украина, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
Шеф Пентагона Хегсет назвал сдерживание Китая приоритетом США при Трампе