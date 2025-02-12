https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html

Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе

Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе - РИА Новости, 12.02.2025

Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:13:00+03:00

2025-02-12T17:13:00+03:00

2025-02-12T18:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной стратегии, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине. "Мы сталкиваемся с равным конкурентом в лице коммунистического Китая, обладающего потенциалом и намерениями угрожать нашей родине и ключевым национальным интересам в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметил глава Пентагона, подчеркнув важность укрепления военного присутствия США для обеспечения региональной стабильности. Он добавил, что Вашингтон намерен активно противодействовать влиянию Пекина, усиливая сотрудничество с союзниками и партнёрами в регионе.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998704207.html

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китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, украина, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша