NYT узнала, сколько федеральных служащих сократила администрация Трампа
NYT: администрация Трампа сократила более девяти тысяч федеральных служащих
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сократила более девяти тысяч федеральных служащих, сообщает газета New York Times.
По информации агентства, по меньшей мере 8704 федеральных служащих были уволены в рамках кампании по остановке работы ряда агентств, среди которых Агентство США по международному развитию (USAID), Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB), а также федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Кроме того, были уволены по меньше мере 129 сотрудников, занимавшихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), по меньшей мере 33 следователя, работавших над делами в отношении Трампа и над делом штурма Капитолия, как минимум 22 правительственных инспектора и еще 224 сотрудника из ряда других ведомств.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
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