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NYT узнала, сколько федеральных служащих сократила администрация Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
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15:49 12.02.2025
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NYT узнала, сколько федеральных служащих сократила администрация Трампа
NYT узнала, сколько федеральных служащих сократила администрация Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
NYT узнала, сколько федеральных служащих сократила администрация Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа сократила более девяти тысяч федеральных служащих, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:49:00+03:00
2025-02-12T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сократила более девяти тысяч федеральных служащих, сообщает газета New York Times. По информации агентства, по меньшей мере 8704 федеральных служащих были уволены в рамках кампании по остановке работы ряда агентств, среди которых Агентство США по международному развитию (USAID), Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB), а также федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Кроме того, были уволены по меньше мере 129 сотрудников, занимавшихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), по меньшей мере 33 следователя, работавших над делами в отношении Трампа и над делом штурма Капитолия, как минимум 22 правительственных инспектора и еще 224 сотрудника из ряда других ведомств. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
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в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
NYT узнала, сколько федеральных служащих сократила администрация Трампа

NYT: администрация Трампа сократила более девяти тысяч федеральных служащих

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сократила более девяти тысяч федеральных служащих, сообщает газета New York Times.
По информации агентства, по меньшей мере 8704 федеральных служащих были уволены в рамках кампании по остановке работы ряда агентств, среди которых Агентство США по международному развитию (USAID), Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB), а также федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Кроме того, были уволены по меньше мере 129 сотрудников, занимавшихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), по меньшей мере 33 следователя, работавших над делами в отношении Трампа и над делом штурма Капитолия, как минимум 22 правительственных инспектора и еще 224 сотрудника из ряда других ведомств.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает восьмимесячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5-10% федеральных служащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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