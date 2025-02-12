В Раде упрекнули Сырского в нераскрытии деталей крушения F-16
В Раде упрекнули Сырского в невыполнении обещания раскрыть детали крушения F-16
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая упрекнула главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который обещал обнародовать результаты расследования крушения F-16, однако даже спустя полгода этого не сделал.
В августе 2024 года Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". В начале сентября Сырский заявил, что результаты расследования крушения самолета будут представлены в ближайшее время.
"Кстати, где обнародованы результаты расследования (крушения) сбитого комплексом Patriot F-16 , которые Сырский обещал в сентябре 2024 года? Прошло уже почти полгода, тишина. С тех пор уже были и другие friendly fire (дружественный огонь – ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.