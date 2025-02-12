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В Германии заявили о готовности Киева пойти на территориальные уступки - РИА Новости, 12.02.2025
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18:14 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998928317.html
В Германии заявили о готовности Киева пойти на территориальные уступки
В Германии заявили о готовности Киева пойти на территориальные уступки - РИА Новости, 12.02.2025
В Германии заявили о готовности Киева пойти на территориальные уступки
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о сигналах со стороны Украины о готовности пойти на территориальные уступки, чтобы добиться урегулирования... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:14:00+03:00
2025-02-12T18:14:00+03:00
в мире
украина
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германия
борис писториус
владимир зеленский
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g7
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о сигналах со стороны Украины о готовности пойти на территориальные уступки, чтобы добиться урегулирования конфликта, но при этом он сомневается, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет на этой неделе, будет представлен всеобъемлющий план по достижению мира или перемирия. "Сейчас, за несколько дней до Мюнхенской конференции по безопасности, которая неофициально начинается в четверг вечером с некоторых мероприятий, такого проблеска надежды не видно. Но, конечно, я убежден, что в этом году во всем этом деле будет движение", - заявил Писториус в подкасте Table.Briefings, отвечая на вопрос, есть ли надежда на мир или прекращение огня на Украине. Писториус также прокомментировал появившиеся в американских СМИ сообщения, в том числе со ссылкой на членов администрации Дональда Трампа, о том, что без отказа от территорий Украине в итоге не удастся заключить перемирие. "Никто не имеет права решать за спиной Украины, это касается и американской администрации, на каких условиях со стороны Украины должно происходить такое прекращение огня. Но, с другой стороны, из Украины действительно поступают сигналы о том, что есть некая готовность к этому при определенных условиях. Но это нужно будет обсудить за столом переговоров, за которым, прежде всего, будет сидеть Украина", - отметил министр обороны Германии. Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине, сообщил ранее глава форума Кристоф Хойсген. В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
https://ria.ru/20250212/medvedev-1998787544.html
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998903458.html
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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, владимир зеленский, дональд трамп, g7, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, G7, Мюнхенская конференция по безопасности
В Германии заявили о готовности Киева пойти на территориальные уступки

Глава Минобороны Германии Писториус: Киев готов пойти на территориальные уступки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о сигналах со стороны Украины о готовности пойти на территориальные уступки, чтобы добиться урегулирования конфликта, но при этом он сомневается, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет на этой неделе, будет представлен всеобъемлющий план по достижению мира или перемирия.
«
"Сейчас, за несколько дней до Мюнхенской конференции по безопасности, которая неофициально начинается в четверг вечером с некоторых мероприятий, такого проблеска надежды не видно. Но, конечно, я убежден, что в этом году во всем этом деле будет движение", - заявил Писториус в подкасте Table.Briefings, отвечая на вопрос, есть ли надежда на мир или прекращение огня на Украине.
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Писториус также прокомментировал появившиеся в американских СМИ сообщения, в том числе со ссылкой на членов администрации Дональда Трампа, о том, что без отказа от территорий Украине в итоге не удастся заключить перемирие.
«
"Никто не имеет права решать за спиной Украины, это касается и американской администрации, на каких условиях со стороны Украины должно происходить такое прекращение огня. Но, с другой стороны, из Украины действительно поступают сигналы о том, что есть некая готовность к этому при определенных условиях. Но это нужно будет обсудить за столом переговоров, за которым, прежде всего, будет сидеть Украина", - отметил министр обороны Германии.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий.
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В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
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