https://ria.ru/20250212/ukraina-1998904664.html

В США посчитали вступление Украины в НАТО нереалистичным исходом

В США посчитали вступление Украины в НАТО нереалистичным исходом - РИА Новости, 13.02.2025

В США посчитали вступление Украины в НАТО нереалистичным исходом

США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-12T16:49:00+03:00

2025-02-12T16:49:00+03:00

2025-02-13T08:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине."Соединённые Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования", - сказал он.Он добавил, что "обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для европейских членов НАТО", подчеркнув, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине."США не будут направлять туда свои войска", - подчеркнул Хегсет.

https://ria.ru/20250211/pentagon-1998710273.html

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сша, украина, россия, министерство обороны сша, нато, в мире, европа, пит хегсет