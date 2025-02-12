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В США посчитали вступление Украины в НАТО нереалистичным исходом - РИА Новости, 13.02.2025
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16:49 12.02.2025 (обновлено: 08:12 13.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998904664.html
В США посчитали вступление Украины в НАТО нереалистичным исходом
В США посчитали вступление Украины в НАТО нереалистичным исходом - РИА Новости, 13.02.2025
В США посчитали вступление Украины в НАТО нереалистичным исходом
США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-12T16:49:00+03:00
2025-02-13T08:12:00+03:00
сша
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пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине."Соединённые Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования", - сказал он.Он добавил, что "обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для европейских членов НАТО", подчеркнув, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине."США не будут направлять туда свои войска", - подчеркнул Хегсет.
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сша, украина, россия, министерство обороны сша, нато, в мире, европа, пит хегсет
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В США посчитали вступление Украины в НАТО нереалистичным исходом

Хегсет: США не считают вступление Украины в НАТО реалистичным итогом дипломатии

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине.
"Соединённые Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования", - сказал он.
Он добавил, что "обеспечение безопасности Европы должно стать приоритетом для европейских членов НАТО", подчеркнув, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине.
"США не будут направлять туда свои войска", - подчеркнул Хегсет.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет
11 февраля, 18:55
 
СШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАНАТОВ миреЕвропаПит Хегсет
 
 
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